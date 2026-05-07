Descubren granada con pólvora en tacho de basura por un hombre en situación de calle

Un hombre sin hogar hizo un descubrimiento impactante al encontrar una granada FMK1 en un contenedor de basura en Constitución. Este hallazgo generó un rápido despliegue policial en la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes.

La alarma se encendió cuando los vecinos observaron al hombre manipulando el artefacto explosivo en plena calle, lo que llevó a varios de ellos a contactar con el servicio de emergencias 911.

Intervención Policial y Precauciones

Las autoridades de la Policía de la Ciudad actuaron de inmediato, asegurando el área para evitar cualquier riesgo adicional. Afortunadamente, la situación se controló antes de que pudiese escalar, gracias a la rápida respuesta de los vecinos y de los efectivos policiales.

Procedimiento para la Eliminación del Artefacto

Según fuentes de la policía, el explosivo será destruido en una detonación controlada en un lugar seguro. Todas las acciones quedan bajo la supervisión del Juzgado Federal N°1, liderado por la jueza María Servini y la Secretaría 1, encabezada por Agustín Miragaya.

Un hombre en situación de calle encontró una granada con pólvora dentro de un contenedor de basura en el barrio de Constitución

Este suceso continua siendo investigado por las autoridades, y se le otorga especial atención dadas las implicancias que puede tener en la seguridad pública y el bienestar de la comunidad.