Carmen Barbieri revela todo sobre su ruptura con Santiago Bal y su visión del sexo

Carmen Barbieri habla sin tapujos sobre su dolorosa ruptura y su nueva vida amorosa

La icónica conductora se sinceró en una reciente charla con Pampita, donde compartió detalles de su difícil separación y su relación actual, sorprendiendo a todos con su sinceridad.

En una conmovedora entrevista, Carmen Barbieri abrió su corazón y habló sobre el desgarrador fin de su relación con el actor Santiago Bal. Contó cómo la infidelidad y el quiebre de su vínculo la afectaron profundamente, especialmente porque había construído una familia con mucho amor a lo largo de los años.

Una relación marcada por el amor y el dolor

Barbieri recordó los momentos más entrañables de su vida junto a Bal, hablando de la conexión emocional que los unía. Sin embargo, la traición y la ruptura dejaron huellas profundas que aún resuenan en su vida. “Fue muy doloroso, ya que siempre lo amé con todo mi ser”, confesó durante la conversación.

Reflexiones sobre el sexo y el amor

Un aspecto importante que destacó fue su relación con la intimidad. La conductora reveló que lleva casi una década sin mantener relaciones sexuales, asegurando que este aspecto nunca ha sido crucial en su definición del amor. “El sexo nunca fue fundamental para mí, hay otras formas de expresar el amor que son igual de poderosas”, comentó.

Un nuevo comienzo

A pesar de las dificultades pasadas, Carmen anunció que está conociendo a alguien especial. Este nuevo capítulo en su vida parece estar lleno de esperanza e ilusión, dejando atrás las sombras del pasado. “Es hermoso volver a abrirse al amor”, expresó con una sonrisa renovada en el rostro.

Con cada palabra, Carmen Barbieri demuestra su valentía y autenticidad, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para muchos. Su historia inspira a quienes han enfrentado desamores y busca nuevos horizontes en el amor.