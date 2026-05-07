Shakira lanza ‘Dai Dai’ como el himno del Mundial 2026

Faltan solo 35 días para el Mundial de fútbol 2026, y Shakira ha dejado a todos boquiabiertos al presentar un adelanto de su nueva canción oficial para este esperado evento deportivo.

El Regreso de una Icono Musical

La artista colombiana, conocida por su icónico tema «Waka Waka (This Time for Africa)» lanzado en 2010, ha vuelto a la carga con otro himno que promete ser inolvidable. Este nuevo sencillo, titulado “Dai Dai”, será presentado oficialmente la próxima semana, y su primer vistazo ya está generando entusiasmo entre los fanáticos del fútbol.

Un Video Vibrante desde el Maracaná

Grabado en el emblemático Estadio Maracaná, el clip muestra a Shakira acompañada de bailarines, a los que se une la pelota oficial del Mundial. El video resalta un avance de “Dai Dai”, creando instantáneamente una conexión con la magia del evento deportivo.

Letra que Inspira

Las letras iniciales, en inglés, transmiten un mensaje de superación: “Desde el día en que naciste se sabía que este era tu lugar. Siempre fuiste valiente. Y aquello que una vez te rompió te hizo fuerte”, enfatizan el valor y la determinación.

Colores y Referencias Nacionales

Shakira se luce con un atuendo que rinde homenaje a su Colombia natal, mientras que sus bailarines representan a varias selecciones, entre ellas la camiseta de Brasil, hexacampeón del mundo, y la de Argentina, actual campeona tras su victoria en Qatar 2022.

Celebrando a los Anfitriones y a los Campeones

El video también incluye menciones a Estados Unidos, México y Canadá, coanfitriones del torneo, así como a Francia, campeón del Mundial anterior en 2018. Al concluir, se destaca la potente frase «We Are Ready», creando expectativa en torno al evento.

Fiebre Mundialista en Redes Sociales

El anuncio, compartido por Shakira en Instagram junto a la cuenta oficial de la FIFA, generó un gran revuelo, acumulando más de 300,000 ‘me gusta’ y 20,000 comentarios en menos de una hora. La artista anticipó que será acompañada por el popular cantante nigeriano Burna Boy, conocido por su estilo dancehall.

Un Legado Musical Que Persiste

No es la primera vez que Shakira compone un himno para la Copa del Mundo. Su historial incluye éxitos como “Hips Don’t Lie” para el Mundial de 2006, el monumental “Waka Waka” de 2010 y “La La La” en 2014. Con esta nueva canción, la cantante busca repetir su magia y entusiasmo global.