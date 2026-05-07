Chaco logra su primera exportación de carne ovina a Omán y se enfoca en el mercado árabe

La provincia de Chaco da un gran paso en el ámbito exportador con su primera venta de carne ovina a Omán, destacando el trabajo conjunto de productores locales y el frigorífico Ovechás S.A.S.

Este miércoles, el Chaco realizó su primera exportación de carne ovina a Omán, marcando un hito significativo para el sector ganadero provincial. La operación, que involucra a productores de la región y al programa ganadero PROGANO, representa un avance crucial en la apertura a mercados internacionales.

Un Embarque Histórico desde el Corazón del Impenetrable

La carga, que partió de Pampa del Infierno, será enviada desde el Puerto de Buenos Aires, y comprende 718 cajas de ovinos mayores, equivalentes a 14 toneladas de carne. Este primer embarque es solo la primera de nueve operaciones planificadas, mostrando el potencial exportador de la provincia.

Impulso Económico y Productivo

El gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de esta exportación para la economía chaqueña. “Hemos trabajado arduamente en la recuperación del frigorífico y en el apoyo a los productores. Este logro demuestra que Chaco tiene el potencial para producir e industrializar», señaló.

Además, enfatizó la meta del gobierno de crear una cadena productiva sostenible que genere empleo y valore los recursos locales. “Queremos que la mejor carne del país esté en las mesas de los chaqueños y se exporte al mundo”, agregó Zdero.

Papel Fundamental del Frigorífico y Productores Locales

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Óscar Dudik, señaló que esta operación es un sello de un proyecto dedicado a fortalecer la producción ovina y caprina en la región del Impenetrable. “Estamos creando condiciones para que los productores puedan vender tanto en el mercado interno como externo”, comentó Dudik.

Desde el frigorífico Ovechás S.A.S., su propietario Yasef Becher expresó su orgullo por esta primera exportación, que se inserta dentro de un acuerdo más amplio con mercados árabes. “Es emocionante ver un producto 100% chaqueño llegar a un mercado tan exigente”, afirmó.

Pampa del Infierno: Un Epicentro de Oportunidades

La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, celebró esta ocasión histórica, resaltando que demuestra la capacidad productiva de la región. “Este día es muy especial; nuestra carga sale al mundo, evidenciando el potencial del frigorífico y de nuestros productores”, manifestó.

Seifert también destacó la recuperación de los centros de desarrollo productivo, donde se ofrece asistencia técnica y capacitación a los agricultores, contribuyendo al desarrollo local y a la comunidad.