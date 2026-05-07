Dialoguistas frenan a los jueces de Milei y condicionan aprobación en el Senado

Las diferencias internas entre Patricia Bullrich y Karina Milei han puesto en jaque el avance de un importante paquete de pliegos judiciales en el Senado, ampliando la crisis política del momento.

Tensión y Desacuerdos en el Senado

El clima político se torna cada vez más complicado para el Gobierno, ya que los senadores dialoguistas han decidido frenar el intento de avanzar con más de un centenar de pliegos destinados a cubrir las 300 vacantes en el poder judicial. Esta decisión llega en el contexto de un enfrentamiento constante entre Patricia Bullrich y Karina Milei.

El Rol de los Senadores Dialoguistas

Senadores del PRO, la UCR y otros partidos provinciales, al mando de Juan Carlos Pagotto, han eludido la firma de dictámenes necesarios para permitir la consideración de 47 pliegos de jueces y fiscales ya discutidos en audiencias públicas.

El Futuro de los Pliegos Judiciales

A pesar de que el oficialismo confía en que se aprobarán las nominaciones en la próxima semana, los senadores dialoguistas se resisten, a la espera de una nueva tanda de pliegos que contemple las necesidades judiciales del interior del país.

Reclamos y Estrategias Políticas

Bullrich ha instado al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a enviar urgentemente esta nueva lista de candidatos judiciales. Todo esto ocurre mientras Bullrich intenta distanciarse de la situación de Javier Milei, particularmente en relación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito.

Continúan las Audiencias y las Impugnaciones

Este escenario de tensión también incluye nuevas audiencias donde distintos postulantes defenderán sus candidaturas. Sin embargo, algunos de ellos no cumplen con los requisitos iniciales de mérito, lo que aviva aún más el debate.

El Impacto de la Politización de la Justicia

La falta de consenso en el Senado se agrava mediante la inclusión de postulantes con conexiones al kirchnerismo, lo que intensifica la desconfianza entre los diferentes bloques políticos. Una impugnación reciente destaca los conflictos subyacentes, aunque fue desestimada.

Se acerca la Fecha Límite

Con la presión de un plazo inminente para la presentación de declaraciones juradas del Jefe de Gabinete, la situación se vuelve crítica. La urgencia por resolver estas vacantes judiciales cruje bajo la tensión de las diferencias políticas que retumban en el recinto.

Los Jueces en la Mira

La jornada más reciente en el Senado se centró en las nominaciones de jueces con vínculos controversiales. La sospecha de parcialidad en sus decisiones resuena, insistiendo en la necesidad de una revisión exhaustiva de los candidatos propuestos.