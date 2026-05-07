Reino Unido convocará al embajador chino tras condenas por espionaje a disidentes de Hong Kong

Dos ciudadanos británicos de origen chino enfrentan fuertes acusaciones por colaborar con el gobierno chino en actividades de espionaje en el Reino Unido, lo que lleva a Londres a convocar al embajador chino.

Detenciones y juicios en la corte de Londres

El pasado jueves, el Reino Unido tomó una postura firme contra China al condenar a dos ciudadanos con doble nacionalidad por realizar «policía sombra» en suelo británico. Peter Wai, exfuncionario de la UK Border Force, y Bill Yuen, un exsuperintendente de la policía de Hong Kong, fueron hallados culpables de asistir a un servicio de inteligencia extranjero, según las leyes de seguridad nacional en una extensa audiencia en la Old Bailey de Londres.

El veredicto y sus implicaciones

Tras deliberar durante casi 24 horas, el jurado no logró alcanzar un veredicto en relación a un cargo de interferencia extranjera que enfrentaban ambos acusados. A pesar de esto, la fiscalía optó por no solicitar un nuevo juicio. Los condenados permanecerán en custodia hasta su sentencia, programada para el 15 de mayo.

Actividades de espionaje y vigilancia

Wai, un exmiembro de la policía británica y de la Marina Real, fue encontrado culpable de mala conducta en el ejercicio de su cargo luego de que accediera al sistema informático del Ministerio del Interior para buscar personas de interés para las autoridades de Hong Kong. Durante el juicio, se presentó evidencia de que Wai operaba bajo las instrucciones de Yuen, quien gestionaba la Oficina Económica y de Comercio de Hong Kong en Londres.

Diana a disidentes en el extranjero

Ambos operativos estaban enfocados en disidentes de Hong Kong y manifestantes prodemocracia que habían buscado refugio en el Reino Unido. Se les acusó de realizar misiones de recolección de información, incluyendo vigilancia y engaños. Uno de los incidentes más destacados involucró la observación del activista Nathan Law, un prominente defensor de los derechos humanos que reside en Londres, cuya vigilancia comenzó en 2021, según mensajes encontrados en el teléfono de Yuen.

Bounties y amenazas

Durante el juicio, se reveló que las operaciones de Wai y Yuen coincidieron con recompensas ofrecidas por Hong Kong, valoradas en aproximadamente £100,000 (€115,600), para identificar a varios activistas con base en el Reino Unido. Un testigo que participó en las audiencias contó cómo Wai lo amenazó con arrestarlo tras confrontar a un diplomático de Hong Kong en la capital británica.

Un intento de captura fallido

Las actividades del dúo fueron denunciadas tras frustrarse un supuesto intento de secuestrar a una exresidenta de Hong Kong en su vivienda en Yorkshire en mayo de 2024. Mientras tanto, Wai y Yuen, quienes mantuvieron su inocencia a lo largo del proceso, enfrentan ahora un futuro incierto ante la ley.