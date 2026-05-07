El mercado de figuras se transforma de propietarios

La reciente alianza entre Fanatics y la FIFA promete transformar la experiencia de los aficionados al fútbol en todo el mundo. Con una licencia exclusiva que entra en vigor en 2031, esta colaboración abre las puertas a nuevos productos coleccionables tanto físicos como digitales.

Fanatics ha sellado un acuerdo histórico con la FIFA, resultando en una licencia estratégica a largo plazo que permitirá a la compañía estadounidense producir y comercializar tarjetas coleccionables, figuritas y juegos de cartas relacionados con los torneos de fútbol. Este desarrollo marca un nuevo capítulo para los fanáticos, quienes podrán disfrutar de una gama más amplia de productos a partir del Mundial de 2030.

Innovación en el Mundo de los Coleccionables

El acuerdo no solo se limita a los tradicionales artículos físicos, sino que promete revolucionar la industria con colecciones digitales que apuntan a atraer a las nuevas generaciones. El diseño y desarrollo de todos los productos estarán a cargo de la división Fanatics Collectibles, que operará bajo el sello de Topps, marca adquirida por Fanatics en 2022.

Derechos Exclusivos para Jugadores

La licencia también otorga derechos colectivos exclusivos sobre los futbolistas, permitiendo el uso de nombres e imágenes de los jugadores de las selecciones nacionales en las colecciones. Se prevén ediciones especiales que incluirán autógrafos y objetos utilizados en partidos, lo que añadirá un valor único a los coleccionables.

Una Estrategia de Ingresos para la FIFA

Desde la FIFA, la carga del acuerdo es clara: ampliar sus fuentes de ingresos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mencionó que la innovación de Fanatics transformará la conexión entre los aficionados y sus equipos, abriendo una nueva era en la que los seguidores pueden estar más cerca de sus ídolos que nunca.

El Impacto en el Mercado de Tarjetas Coleccionables

Este cambio significa el fin de la relación de 60 años entre FIFA y Panini, un cambio significativo que trae consigo una batalla de marcas en el sector. Mientras Panini retiene licencias exclusivas de la NBA y NFL, Fanatics ha asegurado contratos que le permitirán acceder a estos derechos en el futuro.

La disputa ha llevado a una serie de demandas legales entre las compañías, cada una acusando a la otra de prácticas anticompetitivas. La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha decidido permitir que ambas partes avancen con sus alegaciones.

La Asociación con la AFA

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se suma a la revolución, implementando de inmediato un acuerdo con Fanatics que se extenderá a lo largo de los próximos cuatro Mundiales. Esta unión permitirá el desarrollo de stickers, tarjetas y artículos coleccionables enfocados en las selecciones masculina y femenina.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó su entusiasmo por los beneficios de esta colaboración, destacando la reputación internacional de Fanatics. Con la imagen de figuras como Lionel Messi en juego, esta asociación destaca la creciente popularidad de la selección argentina en el escenario global.

Fanatics no solo aspira a engrandecer su presencia en el mercado del fútbol internacional, sino que también está comprometida a ofrecer a los aficionados artículos coleccionables innovadores que fortalezcan su vínculo con el deporte rey.