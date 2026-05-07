Incremento en las solicitudes de desempleo en EE.UU.

Rebote en las Solicitudes de Desempleo en EE.UU.: ¿Qué Significa para el Mercado Laboral?

A pesar de una leve alza en las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos, el mercado laboral sigue mostrando signos de estabilidad en medio de las recientes reestructuraciones en grandes empresas.

Aumento de Solicitudes Iniciales

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo experimentaron un incremento de 10.000, alcanzando un total de 200.000 durante la semana que finalizó el 2 de mayo. Esta cifra, según el Departamento de Trabajo, estuvo debajo de las proyecciones de economistas que anticipaban 205.000 solicitudes, reflejando un mercado laboral aún en cuidado equilibrio.

La Realidad de las Solicitudes Continuas

En contraste, las solicitudes continuas, que indican el número total de personas que aún reciben beneficios, cayeron a 1,77 millones la semana anterior, marcando un nuevo mínimo en dos años. Este dato sugiere que, aunque algunas empresas como Meta y Nike han anunciado despidos, la situación no ha afectado dramáticamente al total de trabajadores que requieren asistencia.

Un Mercado Laboral Resiliente

La situación se mantiene con una dinámica de «poca contratación, pocos despidos,» que ha caracterizado el entorno laboral en años recientes. A pesar de las noticias sobre recortes en el sector tecnológico, donde los despidos anunciados alcanzaron niveles máximos en tres años, el mercado parece adaptarse y mantener su curso.

Análisis del Informe de Empleo

El próximo informe de empleo del gobierno, programado para el viernes, se anticipa como un indicador crucial, ya que podría mostrar el primer aumento mensual consecutivo en la nómina de empleos en casi un año. Este dato será clave para evaluar la salud del mercado laboral bajo las condiciones actuales.