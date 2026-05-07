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José María Listorti cuenta los desafíos de trabajar con Marcelo Tinelli: ‘No podíamos ir a otros programas’

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La polémica autorización de participación en programas de televisión: ¿Qué implica realmente?

En el mundo del entretenimiento, las cláusulas de autorización son fundamentales, pero muchas veces poco comprendidas. A continuación, desglosamos lo que realmente significa participar en un programa de televisión según lo estipulado por las productoras.

Entendiendo la Autorización de las Productoras

Las empresas Kuarzo Argentina S.A. y NET TV S.A. han establecido un marco de autorización para los participantes de sus programas, permitiéndoles el uso de su imagen y voz. Esta autorización no se limita solo a la retransmisión, sino que abarca múltiples formatos de comunicación.

Derechos de Uso de Imágenes y Sonidos

Los participantes otorgan a las productoras el derecho irrevocable de grabar y utilizar imágenes y sonidos generados durante su participación. Esto incluye la posibilidad de ser fotografiados y grabados sin compensación, lo que les permite a las productoras presentar su material en varios medios, incluyendo televisión, internet y cine.

Implicaciones de la Propiedad Intelectual

Al aceptar estas condiciones, los participantes renuncian a derechos sobre los materiales registrados, cediendo toda propiedad intelectual a las productoras. Esto significa que cualquier contenido creado durante la grabación es de su propiedad exclusiva, sin necesidad de realizar pagos adicionales por el uso.

Confidencialidad y Responsabilidades

Los participantes también se comprometen a mantener la confidencialidad de la información relacionada con el programa. Esto implica que no pueden compartir ningún detalle con terceros y deben tomar medidas para proteger la información recibida. La violación de esta cláusula puede resultar en serias consecuencias legales.

Renuncia a Reclamaciones

Por último, los firmantes renuncian a cualquier derecho de revisión o aprobación sobre su participación, así como a presentar reclamos relacionados con el uso del material grabado. Este aspecto puede resultar crucial para quienes consideran participar en producciones televisivas.

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