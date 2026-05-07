Policía acusado de doble homicidio: Recuperó su arma tras tratamiento psiquiátrico y denuncias previas

El caso del doble asesinato en Puerto Vilelas sigue generando conmoción, mientras la justicia avanza en su esclarecimiento. La Policía del Chaco revela detalles sobre Luciano Etudie, involucrado en el siniestro.

La investigación del doble crimen en Puerto Vilelas ha llevado a la Policía del Chaco a profundizar en el perfil del cabo primero Luciano Etudie, quien se encuentra internado en estado crítico tras cometer los horrendos actos. La Justicia examina su historial, que incluye un proceso de asistencia psicológica y psiquiátrica tras una denuncia de amenazas presentada en 2025.

Detonante de la Tragedia: Antecedentes de Violencia

Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, ha confirmado que la situación de Etudie se complicó tras ser denunciado por una expareja en enero del pasado año. Esto desembocó en un sumario interno y la retención de su arma de fuego.

Recuperación y Reposición del Arma

Luego de cuatro meses de tratamiento psicológico, se le dio el alta médica y se le permitió la portación de su arma reglamentaria. Romero aclaró que esta restitución se llevó a cabo después de rigurosas evaluaciones realizadas por profesionales de salud mental en la fuerza.

Internación y Custodia Policial

Por su parte, Luciano Etudie sigue bajo supervisión médica en un sanatorio de Resistencia y se encuentra bajo custodia policial, dispuesto a ser detenido debido a las graves acusaciones en su contra.

Un Nuevo Proceso Administrativo en Marcha

El Órgano de Control Institucional ha iniciado un sumario administrativo que podría llevar a la expulsión definitiva del agente de la fuerza. Romero anticipó que, al concluir el proceso, se sugerirá al ministro de Seguridad que tome las medidas necesarias en este respecto.

Repercusiones en la Institución Policial

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, no escatimó en palabras al referirse a Etudie, describiéndolo como «un asesino y un femicida». Asimismo, enfatizó la importancia de continuar con las medidas de depuración y los controles internos dentro de la institución.

Nuevos Testimonios en el Horizonte

El próximo jueves se llevarán a cabo al menos seis declaraciones testimoniales, en su mayoría de efectivos policiales que intervinieron en el operativo de Puerto Vilelas. Los investigadores buscan comprender si los crímenes fueron premeditados o si surgieron en un contexto de crisis.