45 Expertos Revelan Proyecciones del Dólar y la Inflación para 2023

El Banco Central ha lanzado nuevas proyecciones que generan optimismo en el mercado, vislumbrando un periodo de calma cambiaria sin precedentes.

Un Viento de Esperanza para la Economía Argentina

El clima cambiario se tornó más tranquilo, especialmente tras la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings, que pasó de CCC+ a B-. Esta noticia marca un cambio significativo después de años de deterioro en la confianza crediticia.

Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)

Recientemente, el Banco Central publicó su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne mensualmente las proyecciones de 45 analistas sobre el dólar, la inflación y la actividad económica. En este informe se evidencia una disminución en la presión inflacionaria, previendo un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2,3% para mayo, tras un 2,6% en abril.

Perspectivas para el Dólar

Los expertos anticipan que el precio del dólar mayorista se mantenga en alrededor de $1.410 durante mayo, lo que significa un aumento modesto del 1,4% en el mes. Actualmente, el dólar se encuentra en $1.393, y ha disminuido más de un 4% en lo que va del 2026.

Factores que Contribuyen a la Estabilidad Cambiaria

Este contexto está proporcionando mayor previsibilidad al mercado. Según Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, «la abundancia de liquidaciones de exportadores mantiene la estabilidad cambiaria, permitiendo al Banco Central operar sin afectar reservas internacionales».

Impacto de las Calificaciones de Deuda

Próximas inversiones pueden verse favorecidas por el equilibrio de las variables económicas y la mejora en las calificaciones de deuda, como lo señala un reciente informe del BBVA. A pesar de que hay desafíos, Moody’s no prevé aumentos inmediatos en la calificación de la deuda soberana argentina, citando incertidumbre sobre políticas futuras tras las elecciones de 2027.

Proyecciones de Inflación y Tipo de Cambio

El REM sugiere que la inflación podría finalmente descender por debajo del 2% mensual en agosto. Los economistas pronostican un IPC de 2,3% para mayo y 2,1% para junio.

Expectativas del Dólar para Fin de Año

Los análisis indican que el dólar podría cerrar diciembre en $1.676, lo que implica una devaluación del 15,8% en el año. En el mercado de futuros, se registraron precios similares para finales de 2026.

Compras de Divisas y Reservas Monetarias

La autoridad monetaria mantiene un ritmo constante de compras de divisas, adquiriendo u$s35 millones en la última jornada, con un total acumulado cercano a los u$s7.400 millones desde enero. Sin embargo, las reservas netas no han crecido proporcionalmente, lo que plantea interrogantes sobre el futuro económico.

Inflación Bajo la Lupa

Con proyecciones de inflación que reflejan una tendencia a la baja, se prevé que la situación cambiante del dólar y la economía en general continúe siendo un área de observación crítica para analistas y ciudadanos por igual.