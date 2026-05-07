Bolivia Regresa a los Mercados Internacionales con Bonos en Dólares a 5 Años

Bolivia se prepara para su regreso a los mercados internacionales de capital luego de cuatro años de ausencia, impulsada por una nueva administración que busca financiarse en un entorno económico más favorable.

El compromiso de Bolivia con los mercados internacionales de capital se renueva. La nación andina, bajo la dirección de un gobierno pro-mercado, planea emitir bonos en dólares con una duración de cinco años. Inicialmente, se espera que el rendimiento de estos bonos se sitúe alrededor del 9%, según fuentes cercanas al tema que prefieren mantener su anonimato.

La reacción de los inversionistas ha sido positiva, especialmente tras las recientes decisiones del presidente Rodrigo Paz, quien ha comenzado a eliminar subsidios a los combustibles y ha solicitado un plan de asistencia de US$3.300 millones al Fondo Monetario Internacional. Este enfoque reformista ha impulsado la confianza en la economía boliviana, llevando a Moody’s Ratings a actualizar la calificación crediticia del país, otorgándole además una perspectiva positiva en marzo.

Bonos Soberanos: Un Atractivo para Inversionistas

Los bonos en dólares de Bolivia han destacado en el ámbito de los mercados emergentes, ofreciendo a los proveedores de capital un rendimiento superior al 62% en el último año, según un índice de Bloomberg. Este sólido desempeño ha captado la atención de los inversores, que ahora miran a Bolivia como una opción viable en un panorama económico global incierto.

Reducción del Diferencial y Expectativas de Crecimiento

El diferencial de los bonos bolivianos en relación con los bonos del Tesoro estadounidense ha disminuido notablemente, pasando de más de 2.100 puntos básicos a 362 puntos en el último año. Este cambio refuerza la confianza renovada en la capacidad de Bolivia para cumplir con sus obligaciones de deuda, un factor clave que ha influido en las decisiones de calificación por parte de las agencias de riesgo.

Planes Futuros y Destino de los Fondos

Los fondos recaudados por la emisión de bonos se destinarán a cubrir necesidades presupuestarias generales, fortaleciendo aún más la economía del país. Deutsche Bank y Santander liderarán esta nueva emisión, buscando maximizar su efectividad en el competitivo mercado global.