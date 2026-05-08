Acciones y bonos argentinos en caída; el petróleo se derrumba por posibles acuerdos en Irán

Las acciones y bonos soberanos argentinos experimentaron una notable caída en Wall Street. Este retroceso se produce a pesar de la mejora en la calificación de la deuda del país, mientras que el crudo muestra señales de volatilidad por tensiones geopolíticas.

Una Jornada de Caídas en el Mercado

Las acciones argentinas en Wall Street terminaron en números rojos, lideradas por empresas como Central Puerto, Loma Negra y Edenor. En un giro positivo, Mercado Libre y Globant lograron sumar algunas ganancias, destacando un avance de 1,3% y 0,7% respectivamente.

ADR Argentinos: Bajas Marcadas

Los ADR argentinos vieron una jornada de pérdidas, con Vista Energy cayendo 4,1%. Además, los bonos en Wall Street se vieron afectados, descendiendo hasta un 0,5%, lo cual incrementó el riesgo país en un 1,6%, alcanzando así los 522 puntos básicos según JPMorgan.

Tipo de Cambio: Números en Alza

Este jueves, el dólar oficial se cotizó a $1.370 de compra y $1.420 de venta en el Banco Nación, registrando un incremento de $10 desde el último cierre. El dólar mayorista mostró una leve alza, situándose en $1.390.

Dólar Blue y MEP

El dólar blue mantuvo su cotización sin cambios, ofreciendo $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. Por otro lado, el MEP se ubicó en $1.429, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.486, aumentando $6 respecto al día anterior.

Movimientos en las Bolsas Globales

En Nueva York, el S&P 500 tuvo un leve ascenso del 0,11%, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, creció un 0,56%. Sin embargo, el Dow Jones se movió en dirección opuesta, cayendo un 0,25%.

Recuperación en el Este Asiático

A diferencia de esto, las bolsas asiáticas vieron un rendimiento positivo, con el Nikkei 225 japonés subiendo un sólido 5,58% y el Kospi surcoreano un 1,43%.

Buenos Aires Asegura Financiamiento por US$ 500 Millones

La Ciudad de Buenos Aires hizo su regreso al mercado de deuda internacional, logrando colocar US$ 500 millones de su Bono Tango a diez años, con la tasa de interés más baja de su historia. Esta emisión, que encontró una demanda muy superior a la prevista, apunta a consolidar el perfil de vencimientos de la deuda porteña.

Alta Demanda y Liderazgo en la Operación

Encabezada por el gobierno de Jorge Macri y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, la operación se realizó con ofertas que superaron los $3.000 millones, destacando el fuerte interés en la deuda de la Ciudad. Esta acción busca optimizar la posición financiera, apuntando a un futuro más estable.