Expertos respaldan el nuevo proyecto de la Corte Suprema para elegir jueces

El Consejo de la Magistratura recibió a expertos que apoyan una innovadora propuesta de la Corte Suprema que promete transformar el proceso de elección de jueces nacionales, enfocándose en la objetividad y el mérito.

Este jueves, el Consejo de la Magistratura convocó a distintos especialistas para discutir un nuevo proyecto de la Corte Suprema liderado por Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, que tiene como objetivo reducir la intervención política en la selección de jueces y priorizar la evaluación basada en méritos.

El apoyo unánime de expertos

Entre los participantes se encontraron figuras destacadas como Pablo Tonelli, Inés Castresana, Germán Garavano, Martín Casares, Diana Cohen Agrest y Jimena de la Torre, quienes coincidieron en la importancia de transformar el proceso actual, que a menudo se ve empañado por la discrecionalidad política.

Concursos anticipados: rumbo hacia la transparencia

Pablo Tonelli, representante del consejo consultivo de la Fundación Nuevas Generaciones, expresó su conformidad con la propuesta de concursos anticipados. “Cuando fui consejero, ya planteaba esto como la norma en vez de la excepción”, afirmó. También hizo hincapié en la necesidad de que las evaluaciones, especialmente las entrevistas personales, mantengan criterios claros, minimizando así la subjetividad.

Nuevas etapas en las evaluaciones

Tonelli también aplaudió la división del examen en dos etapas, donde la primera consistiría en un test general, objetivamente corregido por un sistema automatizado, y la separación de quienes formulan las preguntas de quienes evalúan los exámenes.

Reforma necesaria, pero con matices

Inés Castresana, de Poder Ciudadano, analizó los 67 pliegos enviados al Congreso, señalando las deficiencias del proceso actual que afectan la eficiencia del sistema judicial. «Celebramos que la reforma esté en marcha, pero aún hay aspectos que necesitan mejoras», comentó.

Propuestas para un sistema judicial más eficaz

Diana Cohen Agrest, fundadora de Usina de Justicia, destacó que aunque las reformas son un avance, se deben tomar medidas adicionales para garantizar una selección adecuada de los postulantes, tales como establecer períodos de desvinculación de actividades políticas y habilitar mecanismos de observación por parte de la ciudadanía.

La voz de los ex ministros: compromisos y escepticismos

Germán Garavano, ex ministro de Justicia, apoyó la iniciativa aunque expresó incertidumbre respecto a la efectividad de los cambios propuestos en las entrevistas. «La evaluación del desempeño de los candidatos es crucial», agregó.

Compromiso y colaboración en la mejora del sistema

Finalmente, Jimena de la Torre manifestó su apoyo a la acordada de la Corte, subrayando que, aunque no es perfecta, representa una mejora indiscutible respecto al estado actual del sistema judicial. «Estamos listos para colaborar en la búsqueda de consensos que optimicen el proceso», concluyó.