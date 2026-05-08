Arroyo Salgado relaciona a sospechosos del crimen de Nisman con inteligencia y YCRT

La magistrada ha encendido el debate al vincular a sospechosos del crimen con servicios de inteligencia y variables políticas de la actualidad. ¿Qué implicaciones tendrá esta nueva línea investigativa?

En un acontecimiento notable, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desveló en una charla pública que existen posibles conexiones entre sospechosos del asesinato de Alberto Nisman y los servicios de inteligencia que operan en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Su discurso se centró en la corrupción estructural en el país, generando un renovado interés sobre el caso que conmocionó a la sociedad argentina.

La revelación que sacude el caso Nisman

Durante su intervención en el Rotary Club de Buenos Aires, Arroyo Salgado presentó una hipótesis alarmante: algunos involucrados en el reciente pasado del caso podrían tener relaciones con entidades de inteligencia y funcionarios de la administración actual. “Es difícil determinar quiénes son los verdaderos responsables detrás de este magnicidio”, afirmó la jueza, añadiendo que se podrían identificar a ciertos participantes vinculados al ámbito gubernamental.

¿Nuevos actores en la escena judicial?

La jueza no brindó información específica sobre las identidades de las personas o las entidades implicadas en esta nueva línea de investigación, lo que ha dejado a muchos en la expectativa. Su análisis se suma a un entorno donde la muerte de Nisman, ocurrida en enero de 2015, sigue siendo objeto de controversia. En ese momento, el fiscal había denunciado un supuesto encubrimiento por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner en relación al atentado a la AMIA.

Un análisis del contexto judicial

La justicia actual clasifica la muerte de Nisman como homicidio, y para Arroyo Salgado, su deceso representa uno de los episodios más críticos desde el retorno a la democracia. La investigación, liderada por el fiscal Eduardo Taiano, sugiere actuaciones de inteligencia militar fuera del marco legal, lo que añade un nivel de complejidad a la causa.

Diego Lagomarsino y sus vínculos

Diego Lagomarsino, el técnico implicado que proporcionó el arma que se utilizó en el crimen, ha reconocido haber tenido contacto con YCRT. Sin embargo, ha enfatizado que su papel fue únicamente técnico y que no realizó ningún acuerdo formal. Aseguró que sus desplazamientos a Río Turbio contaron con la autorización judicial y rechazó cualquier insinuación de irregularidad.

Críticas a la corrupción y al sistema judicial

En su intervención, la jueza Arroyo Salgado no escatimó en críticas hacia la corrupción en el país, catalogándola como un fenómeno “estructural” que afecta a los tres poderes del Estado. Afirmó que la complicidad entre funcionarios y civiles es una lacra que trasciende gobiernos y administraciones. Además, puso en duda la eficacia de la justicia para abordar delitos complejos, apuntando a la necesidad de una mayor fiscalización sobre las acciones de los magistrados.

La burocracia del Consejo de la Magistratura

Arroyo Salgado también se refirió al Consejo de la Magistratura, al que describió como “un elefante burocrático”, sugiriendo que su lentitud para sancionar a magistrados ineficaces perjudica el avance de la justicia. Propuso que se tomen medidas drásticas, como trasladar el Servicio Penitenciario bonaerense a la órbita del Ministerio de Seguridad, para combatir y gestionar de mejor manera la corrupción.

La jueza concluyó su discurso instando a una revisión de las prácticas comunicativas del Poder Judicial, para lograr mayor claridad en casos que generan dudas en la sociedad.