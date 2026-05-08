Video: Impactante accidente entre avión de United Airlines y camión en Nueva Jersey deja al conductor herido

Un avión de United Airlines se vio involucrado en un accidente cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto de Newark, chocando con un poste de luz y un camión de panadería. Afortunadamente, todos los pasajeros y la tripulación a bordo resultaron ilesos.

Detalles del accidente en Newark

El incidente ocurrió durante la maniobra de aterrizaje, cuando el avión colisionó con un camión que se encontraba en la pista. Imágenes capturadas por una cámara de seguridad mostraron el momento en que esquirlas del impacto atravesaron el parabrisas del vehículo, generando una escena alarmante.

Consecuencias inmediatas

El conductor del camión sufrió lesiones leves, mientras que las 231 personas que viajaban en el avión no resultaron heridas. Las autoridades del aeropuerto han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este inesperado evento.

Reacciones y medidas de seguridad

Este incidente ha generado preocupación entre los pasajeros y la comunidad aérea sobre la seguridad en los aeropuertos. Expertos sugieren que se evalúen los protocolos de control de tráfico aéreo y desvío de vehículos en las proximidades de las pistas.

El papel de la tecnología

La existencia de tecnología avanzada en los aviones moderna permite un monitoreo más eficaz y la mejora continua de la seguridad aeroportuaria. Los relatos de testigos y evidencias audiovisuales juegan un papel crucial en la investigación que sigue a un accidente de esta magnitud.