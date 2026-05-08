Adorni evita confrontación con Bullrich y pospone fecha de declaración jurada

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, rompió el silencio en medio de una creciente controversia que lo vincula con gastos millonarios y exigencias de transparencia por parte de la oposición.

Adorni se pronunció este jueves tras las revelaciones del contratista Matías Tabar, quien lo implicó por gastos de US$245.000 en la reforma de su vivienda. Este hecho ha intensificado las demandas de la senadora Patricia Bullrich, quien instó a Adorni a presentar su declaración jurada para desentramar la situación que afecta al Gobierno.

En una entrevista, Adorni insistió en que su declaración jurada será entregada antes del plazo previsto, aunque no aportó una fecha específica. El jefe de Gabinete expresó que no quiere interferir en las investigaciones judiciales y, a pesar de las presiones, mantiene una relación cordial con Bullrich.

Relación con la Oposición: Un Juego de Estrategias

Adorni elogió a Bullrich, calificándola como “una fenómena” y restando importancia a las tensiones recientes. “El público ya sabía que iba a presentar mi declaración antes de lo previsto. Yo jamás oculté que lo haría”, añadió durante una transmisión en vivo.

Compromisos y Transparencia: ¿Cuándo Hablará?

Frente a los cuestionamientos sobre el escándalo, Adorni se mantuvo firme en su posición de no proporcionar detalles, alegando que cualquier comentario podría ser interpretado como un intento de obstrucción a la justicia. “No me importa la carnicería mediática. La justicia se encargará de esclarecer todo», aseguró.

Sockeo de Apoyo del Presidente

En medio de la polémica, Adorni destacó el apoyo que ha recibido del presidente Javier Milei, quien lo consideró una persona honesta y leal. “Milei no traicionaría a alguien que confía en él”, comentó, reflejando la fuerte lealtad que se mantiene en la cúpula del poder.

La Investigación: En el Punto de Mira

La investigación judicial, encabezada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en el enriquecimiento ilícito de Adorni, analizando sus movimientos financieros y viajes. Ante esta situación, el jefe de Gabinete aseguró que su declaración jurada se presentará antes del 31 de mayo, aunque no especificó su fecha exacta.

¿Cuándo se Aclarará el Escándalo?

Mientras tanto, la presión de Bullrich continúa, quien exigió una presentación inmediata de pruebas sobre los gastos y propiedades de Adorni. El funcionario, por su parte, ha prometido que toda la verdad saldrá a la luz. «Hablaré mucho más de lo que se imaginan», advirtió, haciendo énfasis en que espera que la justicia actúe con prontitud.

En el centro de este escándalo, que ha dominado la agenda política argentina desde marzo, Adorni y su entorno se muestran decididos a enfrentar lo que consideran una injusta persecución mediática y a reafirmar su compromiso con la transparencia en el ámbito público.