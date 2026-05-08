Camión quedó colgando tras accidente en la autopista Córdoba-Rosario

Impactante choque de camiones en la autopista Córdoba-Rosario: Un herido y caos vehicular

Este jueves, un grave accidente entre dos camiones en la autopista Córdoba-Rosario dejó como resultado un herido y un significativo congestionamiento en la zona. Los detalles de este siniestro son alarmantes y han generado preocupación entre los conductores.

El incidente se produjo a las 7 de la mañana en un tramo donde la ruta presentaba condiciones resbaladizas tras un temporal ocurrido en la madrugada. Uno de los camiones, perteneciente a la empresa Battello, se dirigía hacia su destino cargado con insumos de correo. Su conductor, de 30 años, perdió el control y tras colisionar con otro camión, un Scania que transportaba columnas de acero, quedó colgado de las ruedas, atravesando el guardarraíl.

Detalles del accidente y sus consecuencias

Las circunstancias del choque fueron críticas. Tras el impacto, el camión de Battello quedó suspendido sobre el cantero central, con riesgo de caer a un nivel inferior de la Ruta 13. Afortunadamente, el conductor de este vehículo solo sufrió un golpe intercostal y recibió asistencia médica en el lugar. Por otro lado, el conductor del Scania no reportó daños físicos.

Intervención de servicios de emergencia

Las autoridades locales, incluidos efectivos de la Departamental Río Segundo, la Policía Caminera y Bomberos, trabajaron arduamente para remover el camión colgado y asistir a la persona herida. Hasta la tarde, los equipos de Tránsito lograron restablecer algunos carriles de la autopista, una vez que se retiraron los vehículos involucrados y los escombros que obstruían la vía.

Impacto en el tráfico y recomendaciones para los conductores

El accidente causó importantes demoras y un notable congestionamiento en la autopista. Se implementaron desvíos y rutas alternativas para facilitar el tránsito de los vehículos. A los conductores se les recomienda estar alerta y planificar sus viajes teniendo en cuenta las condiciones del tiempo y el estado de las rutas.

A medida que se conocen más detalles sobre el accidente, la situación se mantiene bajo supervisión por parte de las autoridades pertinentes. La seguridad en las vías es un tema prioritario y eventos como estos subrayan la importancia de conducir con precaución.