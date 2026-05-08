El Banco Central adquiere US$ 35 millones, acercando reservas a US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue avanzando en la adquisición de reservas, alcanzando cifras significativas en su última operación, lo que refleja un enfoque estratégico para fortalecer la economía nacional.

En la reciente jornada, la autoridad monetaria, bajo el liderazgo de Santiago Bausili, realizó la compra de US$ 35 millones, lo que ha sumado a un total de US$ 45.951 millones en reservas internacionales brutas, gracias a un incremento de US$ 277 millones respecto al día anterior, impulsado por el aumento en las cotizaciones de los activos del Central.

Hasta la fecha, el BCRA ha llevado a cabo compras de reservas en las últimas 82 sesiones consecutivas, acumulando un total de US$ 7.371 millones desde el comienzo del año, con US$ 220 millones adquiridos solo en lo que va de octubre.

Balance del Año: Aumento en Reservas y Proyecciones Optimistas

En el acumulado del año, las reservas han aumentado US$ 4.786 millones. El economista Federico Machado afirma que las reservas netas ascienden actualmente a US$ 1.520 millones.

Ajustes en el Esquema de Bandas Cambiarias

Desde enero, el esquema de bandas cambiarias se ajusta en función de los últimos datos de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este marco, el BCRA ha implementado un mecanismo de adquisición de divisas para robustecer sus reservas de moneda extranjera.

Según estimaciones del BCRA, las compras de divisas para 2026 podrían oscilar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo del ritmo de remonetización de la economía. Con el movimiento efectuado hoy, se ha alcanzado un 73,7% de la meta anual, tomando como referencia los US$ 10.000 millones.

Proyecciones Inflacionarias para el Mes de Abril

Las consultoras que colabora con el BCRA, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado, anticipan una inflación del 2,6% para abril. De concretarse, esta cifra representaría una desaceleración en comparación con los meses anteriores. Para mayo, se espera un Índice de Precios al Consumidor del 2,3%.

Inflación Interanual: Perspectivas a Largo Plazo

Respecto a la inflación interanual, el REM prevé que esta se ubicará en 30,5% para diciembre de 2026, alcanzando 19,9% en diciembre de 2027 y 13,3% en diciembre de 2028.