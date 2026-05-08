Manuel Adorni evita hablar de sus bienes y viajes para no obstruir la Justicia

Manuel Adorni: Silencio Judicial y Desafíos en el Poder

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, se abstuvo de comentar sobre su situación legal debido a una investigación por enriquecimiento ilícito. En una reciente entrevista, el funcionario expresó su desdén por la cobertura mediática que ha rodeado su caso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no pronunciarse sobre su situación judicial, indicando que «cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia».

En una entrevista en el canal de streaming Neura con Alejandro Fantino, Adorni subrayó su deseo de haber hablado desde el inicio de la controversia, pero su situación judicial le impide hacerlo. “Cuando la Justicia aclare todo, mirá que sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho”, aseguró.

Un Contexto Controversial

La investigación hacia Adorni ha suscitado atención pública, especialmente tras el revelador aumento de su patrimonio desde que asumió su cargo. En este sentido, el funcionario aclaró que no se considera parte de «la vieja política» y afirmó que la influencia en el sistema judicial siempre ha estado presente. «Confío en que esto lo va a aclarar la Justicia», declaró con firmeza.

La Opinión sobre la Cobertura Mediática

Adorni hizo hincapié en lo que considera una «carnicería mediática», manifestando que no se dejará llevar por los ataques a su vida privada. «Acepto que opines lo que quieras, pero es distinto si mentís o injurias”, expresó, argumentando que este tipo de acciones están fuera de límites.

Intervención del Presidente y Expectativas de Transparencia

El presidente Javier Milei ha respaldado a Adorni, confirmando que se encuentra preparado para presentar su declaración jurada, pertinentes a su situación económica. Esta declaración es clave, ya que la senadora Patricia Bullrich solicitó a Adorni que presentara la documentación necesaria de manera urgente. Ante esto, Milei aseguró que Adorni ya tenía todo listo para ser presentado.

Adorni también hizo referencia a otras situaciones judiciales que involucran a miembros del gobierno, reafirmando que no han interferido en el proceso judicial. “No lo vamos a hacer ahora, no lo hicimos y no lo vamos a hacer», subrayó con determinación.

Conexiones y Confianza en su SITUACIÓN

Durante su aparición pública, Adorni expresó su gratitud por el apoyo que recibe de Milei, lo que le ayuda a mantenerse fuerte en medio de esta crisis. «Soy el más consciente del apoyo de Milei», resaltó, compartiendo una conversación reciente que tuvo con el presidente sobre temas de gestión.

Con la situación aún delicada, Adorni anticipa un futuro más claro y abierto una vez que la Justicia se pronuncie sobre su caso. Su determinación de hablar en profundidad sobre la controversia indica que está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia que pueda derivarse de la investigación.