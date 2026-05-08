El Banco de Alimentos Buenos Aires entregó 7,3 millones de kg a más de 13,000 organizaciones en 2025

El Banco de Alimentos Buenos Aires (BDA) ha presentado su impactante informe anual 2025, destacando un compromiso inquebrantable en la lucha contra la inseguridad alimentaria en Argentina.

Resultados asombrosos en la lucha contra el hambre

En un evento que reunió a 700 representantes de comedores y merenderos, el BDA reveló que durante 2025 se distribuyeron 7.283.252 kilos de alimentos, equivalentes a 21.849.756 platos de comida, beneficiando a 354.027 personas.

Un enfoque en la nutrición y la educación

Begoña Galíndez, presidenta del BDA, subrayó la relevancia de ofrecer alimentos no solo en cantidad, sino también en calidad. “Este año, hemos profundizado nuestros lazos estratégicos y optimizado la logística, con programas como Desayuno Saludables y Legumbres que promueven una alimentación más nutritiva y educativa”, afirmó Galíndez.

Impacto de los programas del Banco

Durante 2025, el BDA fortaleció el recupero de frutas y hortalizas en un 30%, impulsando la sostenibilidad alimentaria desde las bases. Más de 1335 organizaciones reciben alimentos a través de su Centro de Distribución en Benavidez, alcanzando a un 61% de niños entre 0 y 19 años.

Voluntarios y aliados en la causa

El éxito del Banco se sustenta también en su red de colaboración: 385 empresas, 21363 donantes individuales y un ejército de 6184 voluntarios que hacen posible esta noble labor.

Nuevos programas para un futuro saludable

Programa de Legumbres

Este programa fue instaurado en 2025 con el objetivo de fomentar el consumo de legumbres entre las organizaciones. Argentina produce 1 millón de toneladas de legumbres, pero el consumo interno es alarmantemente bajo, alrededor de 800 gramos por persona al año.

Desayuno Saludable

Casi 4 de cada 10 niños en Argentina enfrentan inseguridad alimentaria. Para revertir esta situación, el BDA implementó un programa que distribuyó 1.734.850 desayunos en 100 comunidades, fortaleciendo la nutrición infantil con entregas mensuales que incluyeron lácteos, frutas y cereales.

Mirando al futuro

Fernando Uranga, director del Banco, destacó que este año celebran 25 años de compromiso con la comunidad, y reafirmó que continuarán su trabajo para transformar realidades. «Nos enfocamos en educación alimentaria y eficiencia logística», declaró.