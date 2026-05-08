Cachanosky critica el «súper RIGI» de Milei: «Reflejo de intervencionismo gubernamental»

El reconocido economista Roberto Cachanosky ha manifestado su desacuerdo con el reciente anuncio del "súper RIGI" por parte del presidente Javier Milei, alertando sobre las implicaciones negativas de esta medida.

Las preocupaciones de Cachanosky sobre el «súper RIGI»

En reacción a un tuit del presidente, Cachanosky enfatizó que el RIGI es un reflejo de las políticas intervencionistas que suponen que los funcionarios poseen el conocimiento suficiente para destinar recursos productivos de manera adecuada.

El economista argumentó: “No reconocen al mercado como un efectivo asignador de recursos”. Este comentario pone de relieve su preocupación sobre la falta de confianza en las dinámicas del libre mercado.

¿Intervención o desarrollo?

Cachanosky cuestionó: “¿Qué diferencia existe entre los gobiernos pasados que decidían invertir en petroquímica o acero y el RIGI que asigna recursos según el criterio del funcionario de turno?”. Su crítica sugiere que esta nueva política podría repetir errores del pasado.

Un ataque al principio de igualdad

En una afirmación contundente, sostuvo que el RIGI “se opone al principio de igualdad ante la ley”, un pilar del liberalismo y de la Constitución de 1853, que promueve una visión de equidad en el trato a todos los ciudadanos.

Reflexiones sobre el legado de Alberdi

Cachanosky recordó el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien afirmaba que “la riqueza es hija del trabajo, del capital y de la tierra, no del gobierno”. Esta cita subraya su defensa de un enfoque económico donde el Estado no es el generador de riqueza.

Acusaciones de populismo

En declaraciones previas, el economista había señalado que el presidentes Javier Milei, con el RIGI, “establece un sistema inmoral”, sugiriendo que, al criticar a ciertos empresarios por privilegios, él mismo crea nuevos privilegios al implementar esta medida.

“Esto es un acto de populismo”, concluyó Cachanosky, enfatizando su desconfianza respecto a la dirección económica que está tomando el país bajo la administración actual.