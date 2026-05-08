Descubren más de diez desaparecidos de la dictadura en La Perla

La Justicia federal confirma la identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura argentina, cuyas pertenencias fueron encontradas en el ex centro de detención La Perla, en Córdoba. Este descubrimiento marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia.

El equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, llevó a cabo las excavaciones en la zona de «Loma del Torito», localizada dentro de la Reserva Natural Militar La Calera. El Juzgado Federal N.º 3, bajo la conducción del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, anunció que los nombres de las víctimas serán revelados la próxima semana en una conferencia de prensa que incluirá a familiares y representantes de derechos humanos.

Un Proceso en Marcha

Este anuncio llega poco después de que comenzaran nuevas excavaciones en el mencionado predio. Las labores se centran en un área de tres hectáreas adyacente a la que ya se trabajó entre septiembre y noviembre de 2025, donde se habían encontrado restos humanos en condiciones alarmantes.

Investigación Profunda

Los investigadores delimitaron el área de búsqueda mediante la evaluación de testimonios judiciales y estudios geológicos, complementados por una fotografía aérea de 1979 que permitió identificar irregularidades en el terreno compatibles con posibles enterramientos clandestinos. Los hallazgos recientes sugieren maniobras de ocultamiento de evidencias de los crímenes perpetrados durante la dictadura.

Las Víctimas de Este Año

En marzo de este año, el EAAF ya había anunciado la identificación de otras 12 víctimas del terrorismo de Estado, incluyendo nombres como Carlos D’Ambra Villares y Raúl Oscar Ceballos Cantón. Se destaca también la identificación de las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, cuyas fuentes de información genética han sido cruciales en este proceso.

Un Lugar de Memoria

La Perla, activa entre 1976 y 1978 como uno de los principales centros de detención del país, es recordada por su rol en la represión y desaparición de más de 2.500 personas. Las labores de búsqueda en este predio han sido ordenadas por la Justicia federal y continuarán hasta al menos 2026, reafirmando el compromiso con la verdad.

Los esfuerzos por recuperar los restos y la memoria de las víctimas se extienden por más de dos décadas, ofreciendo un rayo de esperanza para los familiares que buscan respuestas. La visibilización de estas historias es crucial para mantener viva la memoria colectiva y fomentar una sociedad comprometida con la justicia.