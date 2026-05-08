AFA solicita la participación de Otamendi en el debut del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino ha presentado un pedido ante la FIFA para que Nicolás Otamendi sea eximido de una fecha de sanción tras su expulsión en el partido contra Ecuador, lo que lo dejaría afuera del debut argentino en la Copa del Mundo.

Otamendi, defensor clave del equipo nacional, recibió tarjeta roja en el último encuentro de las Eliminatorias. Según las normas, debería cumplir su sanción durante el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, programado contra Argelia, en el Grupo J.

Peticiones Formales ante la FIFA

La AFA, liderada por su presidente Claudio Tapia, ha iniciado gestiones formales ante el Bureau de la FIFA. El objetivo es que el experimentado jugador de 38 años pueda estar disponible para el primer encuentro del torneo mundialista.

El Respaldo de Conmebol

En un comunicado oficial, la AFA remarcó el apoyo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, quien ha intervenido para defender no solo los intereses de Otamendi, sino también del futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo.

La Importancia del Jugador en el Equipo

Devoto de su cuarta participación en una Copa del Mundo, Otamendi se ha convertido en una figura emblemática para el seleccionado argentino. Su experiencia y liderazgo son fundamentales para las aspiraciones del equipo en la competencia internacional.