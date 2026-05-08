Allanan la casa del financista amigo de Rodrigo de Paul por maniobras con el dólar blue en la era K

El juez Ariel Lijo lidera una investigación sobre un escándalo financiero que involucra a varios funcionarios del Banco Central y al conocido "Rey del Blue", Elías Piccirillo. Un reciente allanamiento en la residencia de Alejandro Omar “El Turco” Calian ha revelado detalles preocupantes.

Detalles del allanamiento en Olivos

La Policía Federal incautó celulares, computadoras y documentos de Calian, quien está vinculado a manejos irregulares con el sistema cambiario. Las investigaciones apuntan a que varios funcionarios del BCRA facilitaron SIRAs, que son permisos de importación, que permitieron acceder a dólares oficiales para luego ser vendidos en el mercado paralelo a un precio mucho más alto.

El vínculo con personajes conocidos

Calian, amigo del jugador de la selección nacional Rodrigo De Paul, es parte de una red que incluye figuras como Carlos Migueles —pareja de Wanda Nara— y otros actores clave en el sistema cambiario. La orden de allanamiento abarca a estas personas junto con una serie de entidades bancarias y casas de cambio.

La estructura del «rulo financiero»

Las maniobras detectadas durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía revelaron que algunos empresarios estaban dispuestos a pagar coimas equivalentes al 15% del valor de las SIRAs. Este escándalo se suma a un caso previo donde Piccirillo estaría involucrado en un supuesto operativo policial falso.

El estado actual de la investigación

Con el levantamiento del secreto de sumario anunciado para dentro de dos días, se espera que las pesquisas avancen. Además de analizar los dispositivos electrónicos confiscados, se están recabando pruebas sobre funcionarios del BCRA, como Romina García, quien ha sido objeto de especial atención por su implicación en este entramado.

Un entramado de complicidades

El caso se extiende a varios funcionarios bajo la supervisión del entonces superintendente Claudio Golonbeck, vinculado a altos mandos del BCRA. El otorgamiento de SIRAs para importar artículos al dólar oficial requería la coordinación entre el BCRA, la Aduana y la Secretaría de Comercio.

Más allanamientos y pruebas en preparación

Este allanamiento se suma a otros 30 ya realizados. Se busca recopilar información sobre más protagonistas en esta trama, incluyendo directivos de casas de cambio sancionadas y otros actores financieros que podrían haber participado en actividades irregulares.

Investigaciones adicionales y sanciones en marcha

Entre los investigados se encuentran nombres que han estado previamente bajo la lupa del Banco Central, así como otros implicados en el escándalo, consolidando un panorama preocupante en el ámbito financiero argentino.