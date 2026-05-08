Irán: El presidente se reúne con el Ayatolá Mojtaba Khamenei en medio de rumores de salud

En un giro inesperado, Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ha revelado haber tenido una reunión personal de más de dos horas con Mojtaba Khamenei, el nuevo ayatollah del país. Este acontecimiento marca un hito en la política iraní, ya que es la primera vez que un alto funcionario lo confirma públicamente desde su nombramiento hace más de dos meses.

Pezeshkian compartió detalles durante un encuentro con representantes de sindicatos y del mercado, aunque no especificó cuándo ni dónde tuvo lugar la reunión, ni el contenido de la conversación, ni quién más estuvo presente. En sus declaraciones, destacó que el intercambio fue «completamente sin mediadores».

La Impresionante Actitud de Mojtaba Khamenei

El presidente afirmó que lo que más le impactó fue el comportamiento sincero y humilde de Khamenei, lo cual creó un ambiente propicio para la confianza y el diálogo directo. «Su manera de ser transformó la atmósfera en una de calma y empatía», comentó Pezeshkian.

Un Liderazgo en la Sombra

Mojtaba Khamenei fue nombrado por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, quien falleció a raíz de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. Desde su nombramiento, ha permanecido ausente de apariciones públicas, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su estado de salud. Aunque sus declaraciones han sido leídas en televisión estatal, no ha emitido ningún material audiovisual.

Estado de Salud en Debate

Según informes del New York Times, Mojtaba Khamenei sufrió graves heridas durante los ataques y ha estado sometido a múltiples cirugías. Se ha mencionado que presenta dificultades para hablar debido a severas quemaduras en el rostro y los labios, aunque el gobierno iraní no ha confirmado oficialmente estos detalles.

El Mural que Desata Especulaciones

Recientemente, un mural en una ciudad iraní lo retrataba junto a figuras históricas de la revolución, como su padre y el fallecido comandante Qassem Soleimani, lo que ha alimentado aún más las especulaciones en torno a su situación.

Adversidades y Llamados a la Unidad

En otro aspecto de su discurso, Pezeshkian abogó por una gestión más estricta del consumo energético y advirtió sobre el peligro del gasto excesivo. Afirmó que la supervivencia de Irán depende de la unidad, instando a evitar etiquetas de corrupción o traición hacia los ciudadanos. «No se debe acusar a las personas sin pruebas, creando divisiones entre distintas partes de la sociedad», enfatizó.

Sus comentarios llegan en un momento delicado, ya que la judicatura iraní ha intensificado la emisión de penas severas, incluyendo ejecuciones, desde el inicio del conflicto y el reciente alto al fuego.