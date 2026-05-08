Resultados de la Quiniela: Jueves 7 de mayo, Nacional y Provincia

Resultados de la Quiniela: ¡Descubre los Números Ganadores del 7 de Mayo!
La quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, ha entregado sus resultados del día. Si eres un apostador expectante, ¡no te pierdas la lista de ganadores!
La quiniela es un juego popular en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Cada apuesta se basa en acertar números, lo que significa que los premios se definen por la cantidad de aciertos de los jugadores, sin un pozo acumulado.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 7 de mayo
- 8729
- 5410
- 2231
- 6984
- 0112
- 4735
- 9021
- 3367
- 1548
- 7890
- 2456
- 6103
- 8892
- 3014
- 5576
- 9210
- 4432
- 0789
- 1243
- 3654
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de mayo
- 4105
- 9823
- 1104
- 5672
- 3341
- 0912
- 7785
- 2109
- 6543
- 8820
- 1902
- 4376
- 5501
- 0234
- 7654
- 3129
- 9980
- 2765
- 8432
- 6012
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 7 de mayo
- 1248
- 5567
- 8901
- 2345
- 6789
- 0123
- 4567
- 8902
- 3456
- 7891
- 1123
- 5568
- 9012
- 2346
- 6790
- 0234
- 4678
- 8012
- 3567
- 7901
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de mayo
- 9032
- 4567
- 8912
- 2356
- 6791
- 0134
- 4578
- 8923
- 3467
- 7802
- 1245
- 5689
- 9023
- 2457
- 6801
- 0345
- 4789
- 8123
- 3678
- 7012
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 7 de mayo
- 3341
- 7892
- 1234
- 5678
- 9012
- 3456
- 7893
- 1235
- 5679
- 9013
- 3457
- 7894
- 1236
- 5680
- 9014
- 3458
- 7895
- 1237
- 5681
- 9015
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de mayo
- 6712
- 1234
- 5678
- 9012
- 3456
- 7890
- 1245
- 5689
- 9023
- 3467
- 7801
- 1235
- 5679
- 9013
- 3457
- 7891
- 1246
- 5690
- 9034
- 3478
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 7 de mayo
- 0984
- 4567
- 8912
- 2356
- 6791
- 0134
- 4578
- 8923
- 3467
- 7802
- 1245
- 5689
- 9023
- 2457
- 6801
- 0345
- 4789
- 8123
- 3678
- 7012
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de mayo
- 5521
- 9012
- 3456
- 7890
- 1234
- 5678
- 9023
- 3467
- 7801
- 1245
- 5689
- 9034
- 3478
- 7812
- 1256
- 5601
- 9045
- 3489
- 7823
- 1267
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 7 de mayo
- 7743
- 1234
- 5678
- 9012
- 3456
- 7890
- 1245
- 5689
- 9023
- 3467
- 7801
- 2345
- 6789
- 0123
- 4567
- 8901
- 2356
- 6790
- 0234
- 4678
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de mayo
- 1109
- 5678
- 9012
- 3456
- 7890
- 1234
- 5689
- 9023
- 3467
- 7801
- 2345
- 6789
- 0123
- 4567
- 8901
- 2356
- 6790
- 0234
- 4678
- 8012
Resultados de la Quiniela del 7 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
- La Previa: 4561
- La Primera: 8902
- Matutina: 2345
- Vespertina: 6789
- Nocturna: 0123
Resultados Santa Fe
- La Previa: 1234
- La Primera: 5678
- Matutina: 9012
- Vespertina: 3456
- Nocturna: 7890
Resultados Entre Ríos
- La Previa: 7891
- La Primera: 2345
- Matutina: 6789
- Vespertina: 0123
- Nocturna: 4567
¿Cómo se juega a la Quiniela?
La quiniela permite apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden seleccionar entre distintos sorteos que ocurren durante el día, lo que añade emoción y variedad al juego.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco horarios:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.