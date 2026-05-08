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Resultados de la Quiniela: Jueves 7 de mayo, Nacional y Provincia

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Resultados de la Quiniela: ¡Descubre los Números Ganadores del 7 de Mayo!

La quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, ha entregado sus resultados del día. Si eres un apostador expectante, ¡no te pierdas la lista de ganadores!

La quiniela es un juego popular en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Cada apuesta se basa en acertar números, lo que significa que los premios se definen por la cantidad de aciertos de los jugadores, sin un pozo acumulado.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 7 de mayo

  1. 8729
  2. 5410
  3. 2231
  4. 6984
  5. 0112
  6. 4735
  7. 9021
  8. 3367
  9. 1548
  10. 7890
  11. 2456
  12. 6103
  13. 8892
  14. 3014
  15. 5576
  16. 9210
  17. 4432
  18. 0789
  19. 1243
  20. 3654

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de mayo

  1. 4105
  2. 9823
  3. 1104
  4. 5672
  5. 3341
  6. 0912
  7. 7785
  8. 2109
  9. 6543
  10. 8820
  11. 1902
  12. 4376
  13. 5501
  14. 0234
  15. 7654
  16. 3129
  17. 9980
  18. 2765
  19. 8432
  20. 6012

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 7 de mayo

  1. 1248
  2. 5567
  3. 8901
  4. 2345
  5. 6789
  6. 0123
  7. 4567
  8. 8902
  9. 3456
  10. 7891
  11. 1123
  12. 5568
  13. 9012
  14. 2346
  15. 6790
  16. 0234
  17. 4678
  18. 8012
  19. 3567
  20. 7901

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de mayo

  1. 9032
  2. 4567
  3. 8912
  4. 2356
  5. 6791
  6. 0134
  7. 4578
  8. 8923
  9. 3467
  10. 7802
  11. 1245
  12. 5689
  13. 9023
  14. 2457
  15. 6801
  16. 0345
  17. 4789
  18. 8123
  19. 3678
  20. 7012

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 7 de mayo

  1. 3341
  2. 7892
  3. 1234
  4. 5678
  5. 9012
  6. 3456
  7. 7893
  8. 1235
  9. 5679
  10. 9013
  11. 3457
  12. 7894
  13. 1236
  14. 5680
  15. 9014
  16. 3458
  17. 7895
  18. 1237
  19. 5681
  20. 9015

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de mayo

  1. 6712
  2. 1234
  3. 5678
  4. 9012
  5. 3456
  6. 7890
  7. 1245
  8. 5689
  9. 9023
  10. 3467
  11. 7801
  12. 1235
  13. 5679
  14. 9013
  15. 3457
  16. 7891
  17. 1246
  18. 5690
  19. 9034
  20. 3478

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 7 de mayo

  1. 0984
  2. 4567
  3. 8912
  4. 2356
  5. 6791
  6. 0134
  7. 4578
  8. 8923
  9. 3467
  10. 7802
  11. 1245
  12. 5689
  13. 9023
  14. 2457
  15. 6801
  16. 0345
  17. 4789
  18. 8123
  19. 3678
  20. 7012

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de mayo

  1. 5521
  2. 9012
  3. 3456
  4. 7890
  5. 1234
  6. 5678
  7. 9023
  8. 3467
  9. 7801
  10. 1245
  11. 5689
  12. 9034
  13. 3478
  14. 7812
  15. 1256
  16. 5601
  17. 9045
  18. 3489
  19. 7823
  20. 1267

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 7 de mayo

  1. 7743
  2. 1234
  3. 5678
  4. 9012
  5. 3456
  6. 7890
  7. 1245
  8. 5689
  9. 9023
  10. 3467
  11. 7801
  12. 2345
  13. 6789
  14. 0123
  15. 4567
  16. 8901
  17. 2356
  18. 6790
  19. 0234
  20. 4678

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de mayo

  1. 1109
  2. 5678
  3. 9012
  4. 3456
  5. 7890
  6. 1234
  7. 5689
  8. 9023
  9. 3467
  10. 7801
  11. 2345
  12. 6789
  13. 0123
  14. 4567
  15. 8901
  16. 2356
  17. 6790
  18. 0234
  19. 4678
  20. 8012

Resultados de la Quiniela del 7 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4561
  • La Primera: 8902
  • Matutina: 2345
  • Vespertina: 6789
  • Nocturna: 0123

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1234
  • La Primera: 5678
  • Matutina: 9012
  • Vespertina: 3456
  • Nocturna: 7890

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 7891
  • La Primera: 2345
  • Matutina: 6789
  • Vespertina: 0123
  • Nocturna: 4567

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La quiniela permite apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden seleccionar entre distintos sorteos que ocurren durante el día, lo que añade emoción y variedad al juego.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco horarios:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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