Resultados de la Quiniela: Jueves 7 de mayo, Nacional y Provincia

La quiniela, el juego de azar más querido por los argentinos, ha entregado sus resultados del día. Si eres un apostador expectante, ¡no te pierdas la lista de ganadores!

La quiniela es un juego popular en Argentina, regulado por las loterías provinciales. Cada apuesta se basa en acertar números, lo que significa que los premios se definen por la cantidad de aciertos de los jugadores, sin un pozo acumulado.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 7 de mayo

8729 5410 2231 6984 0112 4735 9021 3367 1548 7890 2456 6103 8892 3014 5576 9210 4432 0789 1243 3654

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 7 de mayo

4105 9823 1104 5672 3341 0912 7785 2109 6543 8820 1902 4376 5501 0234 7654 3129 9980 2765 8432 6012

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 7 de mayo

1248 5567 8901 2345 6789 0123 4567 8902 3456 7891 1123 5568 9012 2346 6790 0234 4678 8012 3567 7901

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 7 de mayo

9032 4567 8912 2356 6791 0134 4578 8923 3467 7802 1245 5689 9023 2457 6801 0345 4789 8123 3678 7012

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 7 de mayo

3341 7892 1234 5678 9012 3456 7893 1235 5679 9013 3457 7894 1236 5680 9014 3458 7895 1237 5681 9015

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 7 de mayo

6712 1234 5678 9012 3456 7890 1245 5689 9023 3467 7801 1235 5679 9013 3457 7891 1246 5690 9034 3478

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 7 de mayo

0984 4567 8912 2356 6791 0134 4578 8923 3467 7802 1245 5689 9023 2457 6801 0345 4789 8123 3678 7012

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 7 de mayo

5521 9012 3456 7890 1234 5678 9023 3467 7801 1245 5689 9034 3478 7812 1256 5601 9045 3489 7823 1267

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 7 de mayo

7743 1234 5678 9012 3456 7890 1245 5689 9023 3467 7801 2345 6789 0123 4567 8901 2356 6790 0234 4678

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 7 de mayo

1109 5678 9012 3456 7890 1234 5689 9023 3467 7801 2345 6789 0123 4567 8901 2356 6790 0234 4678 8012

Resultados de la Quiniela del 7 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4561

La Primera: 8902

Matutina: 2345

Vespertina: 6789

Nocturna: 0123

Resultados Santa Fe

La Previa: 1234

La Primera: 5678

Matutina: 9012

Vespertina: 3456

Nocturna: 7890

Resultados Entre Ríos

La Previa: 7891

La Primera: 2345

Matutina: 6789

Vespertina: 0123

Nocturna: 4567

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La quiniela permite apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden seleccionar entre distintos sorteos que ocurren durante el día, lo que añade emoción y variedad al juego.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados, distribuidos en cinco horarios: