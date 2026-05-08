PYMES en Crisis: Alertan sobre Cierres, Despidos y un Futuro Sombrío

Las pequeñas y medianas empresas en Argentina enfrentan un panorama sombrío que se agrava con la caída del consumo y el aumento de quiebras. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYMES, advierte sobre la necesidad urgente de un salvataje legislativo para ayudar a este sector vital de la economía.

Las PYMEs están atravesando un momento crítico, donde la disminución del consumo y la baja en la actividad económica han puesto en jaque su sostenibilidad. Mauro González se dirigió al Congreso para plantear un proyecto de salvataje que busque asistir a las empresas que aún operan.

Urgencia por la Sostenibilidad Empresarial

En un llamado de atención, González subrayó que el enfoque actual no debe ser reactivar la economía, sino proteger las empresas que siguen en funcionamiento. “Es crucial evitar una mayor profundización de la crisis productiva y laboral”, afirmó.

Cierre de Empresas y Despidos en Aumento

La situación es cada vez más alarmante. El presidente de la Confederación señaló que, mes tras mes, se incrementan los concursos preventivos y los cierres de compañías. “Tenemos que detener esta sangría de despidos y de cierre de empresas”, insistió.

Propuestas para Combate Económico

El proyecto presentado contempla una serie de medidas económicas, financieras e impositivas. Se proponen líneas de financiamiento accesible, suspensión de embargos y alivio fiscal específicamente dirigidos a las PYMEs.

Críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

González no escatimó en críticas hacia el RIGI implementado por el Gobierno nacional, argumentando que este régimen no genera beneficios a las pequeñas y medianas empresas, ni promueve el empleo argentino. “Los senadores estaban firmando el acta de defunción de la producción nacional”, denunció, recordando su participación en el debate en el Senado.

Desigualdad en la Inversión y el Trabajo

El dirigente empresarial destacó que el régimen favorece a empresas extranjeras que pueden operar sin aportar valor agregado o transferencia tecnológica al país. “Pueden venir del exterior, extraer los recursos y no generar trabajo argentino”, afirmó González, haciendo un llamado a revisar estas políticas.

Impacto en el Empleo a Nivel Nacional

En cuanto a empleo, el panorama es desalentador. González reveló que la mayoría de las provincias han sufrido caídas significativas en la generación de trabajo, a excepción de Neuquén y San Juan, impulsadas por actividades como la minería y Vaca Muerta. “La situación laboral es muy grave en casi todo el país”, apuntó.

Contradicciones en el Sector Financiero

González también criticó el comportamiento del sistema financiero, que a pesar de reportar utilidades crecientes, ha recurrido a despidos. “Los bancos son los más rentables pero también los que más personal están reduciendo”, enfatizó.

Hacia un Desarrollo Económico Sostenible

Por último, puso de relieve que el futuro económico saludable del país debe estar atado a la industria y al agregado de valor local. “Si no se implementan medidas inmediatas, seguiremos hablando de un cementerio de empresas en Argentina”, concluyó el líder de las PYMEs.