Belliboni advierte en ‘QR!’ sobre una posible crisis social: ‘La gente está harta de Milei’

El Alza del Descontento: La Voz de Eduardo Belliboni en «QR!»

En una reciente entrevista en el programa «QR!» de Canal E, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, destacó el creciente descontento social en Argentina frente a la delicada situación económica y política del país.

Una Nueva Realidad en los Barrios

Durante la conversación, Belliboni expuso que “la gente está harta de Milei” y notó un cambio palpable en el ánimo de los barrios y organizaciones sociales. Aseguró que el desánimo ha dado paso a una creciente determinación de organizarse y luchar por sus derechos.

Asambleas y Conciencia Social

El dirigente relató su experiencia en diversas asambleas en diferentes regiones, señalando que ahora existe una convicción de lucha que se había perdido. Su gira por el Chaco y otros encuentros con grupos comunitarios y trabajadores revelan un panorama distinto al de los inicios de la administración actual.

Impacto del Cierre del Programa Potenciar Trabajo

Belliboni criticó la decisión de cerrar el programa Potenciar Trabajo, subrayando que muchas familias dependen de esos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. “Mientras para algunos puede parecer poco, para mucha gente 78 mil pesos al mes significa poder alimentarse o comprar una garrafa”, enfatizó.

Preocupaciones por el Invierno

El dirigente también expresó su preocupación por el impacto que el invierno podría tener en los sectores más vulnerables. Aseguró que muchas familias enfrentan situaciones extremas relacionadas con la alimentación, el acceso al gas y la pérdida de ingresos. “El invierno es terrible para quienes ya no pueden sostener lo básico”, advirtió.

Críticas a la Política de Ajuste

En otro momento de la entrevista, Belliboni lanzó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei, describiéndola como “la antítesis” de las necesidades del pueblo. Afirmó que la actual administración destruye las condiciones de vida y aplica políticas de “terror y persecución” contra las organizaciones sociales.

El Rol de las Organizaciones Sociales

Belliboni destacó que las estructuras comunitarias son esenciales en la lucha contra el narcotráfico, la pobreza y la exclusión social. Criticó los intentos del gobierno de debilitar estas organizaciones, vitales para la contención de los sectores más desprotegidos.

La Creciente Conflictividad Social

Al cerrar la entrevista, el dirigente social subrayó que el deterioro de la economía está ligado al aumento de la conflictividad social. Cada vez más personas se están acercando a las organizaciones, buscando un espacio para canalizar su descontento. “Hay mucha bronca y muchas ganas de organizarse”, concluyó.