River se lleva la victoria con un gol de Salas en el último minuto

En un emocionante duelo, River Plate se llevó el triunfo en su visita a Carabobo, gracias a un gol decisivo en los instantes finales, que lo mantiene en la cima del grupo H de la Copa Sudamericana.

El encuentro, disputado en el Polideportivo Misael Delgado, vio cómo River Plate se adelantó en el marcador con un gol de Maximiliano Meza a los 13 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, Carabobo no se quedó atrás, emparejando el marcador a través de Matías Núñez, quien convirtió un penal a los 31 minutos. La tensión se desató en el último suspiro del partido, cuando Maximiliano Salas selló la victoria para el equipo argentino en el sexto minuto de descuento.

Desempeño Destacado del ‘Millonario’

Con esta victoria, el equipo dirigido por Eduardo «Chacho» Coudet se posiciona firme en la cima del grupo, sumando 10 puntos, mientras que el conjunto local se queda en segundo lugar, con cuatro unidades menos.

Próximos Desafíos en el Torneo

River Plate se enfrentará a Red Bull Bragantino en su próximo partido, que se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a las 21:30. Un empate sería suficiente para asegurar la clasificación, mientras que una victoria garantizaría el primer lugar del grupo. Carabobo, por su parte, buscará la redención contra Blooming el jueves 21 de mayo, a la misma hora.

Primer Tiempo: Una Lucha Intensa

El primer tiempo fue una batalla en la que River mostró su ataque desde el inicio. A tan solo 9 minutos, Juan Fernando Quintero probó al arquero Lucas Bruera, que se mantuvo firme. La presión continuó cuando un penal a favor de River fue detenido por Bruera tras un remate poco preciso de Quintero.

La Intensidad Aumenta

El equipo venezolano también tuvo sus chances. Edson Tortolero estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que se fue apenas desviado. La primera mitad se cerró con Carabobo con un jugador menos, tras la expulsión de Edson Castillo en el minuto 48.

Segundo Tiempo: El Gol que Cambió el Rumbo

El segundo tiempo comenzó con la apertura del marcador para River. Un tiro de esquina a favor fue capitalizado por Maximiliano Meza, quien con un cabezazo hizo temblar las redes rival. Pero Carabobo reaccionó rápidamente al obtener un penal, dictado por una falta sobre Joshuan Berrios. Matías Núñez ejecutó la pena máxima y empató el partido.

Desenlace Dramático

Con el tiempo casi agotado y River sufriendo la expulsión de su arquero Santiago Beltrán, Matías Viña tomó la responsabilidad de ocupar el arco. Pero en el momento más crítico, un preciso pase de Facundo González permitió a Maximiliano Salas ingresar en el área y marcar el gol de la victoria, sellando un final agónico para los «Millonarios».

Síntesis del Partido

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Alexander González, Edson Castillo, Matías Núñez, Juan Pérez; Yohandry Orozco, Loureins Martínez, Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Goles en el segundo tiempo: 13m. Maximiliano Meza (R); 31m. Matías Núñez de penal (C); 51m. Maximiliano Salas (R).

Incidencias: 48m. Edson Castillo expulsado (C); 40m. Santiago Beltrán expulsado (R).

Estadio: Polideportivo Misael Delgado (Venezuela).

Árbitro: Derlis López (Paraguay).