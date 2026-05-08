Madre e hija australianas vinculadas al IS son detenidas por cargos de esclavitud en Siria

Dos mujeres australianas están en el centro de un caso judicial tras ser arrestadas por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su estancia en Siria bajo el régimen del Estado Islámico. Esta situación ha generado una gran atención en el país.

Detalles de la Detención en el Aeropuerto de Melbourne

Kawsar Ahmad, de 53 años, y su hija Zeinab Ahmad, de 31, fueron arrestadas por la policía en el aeropuerto de Melbourne el jueves pasado. Ambas enfrentan cargos graves relacionados con la esclavitud y otros delitos contra la humanidad.

Cargos Específicos Contra las Acusadas

Las mujeres son acusadas de haber mantenido a una mujer esclavizada en su hogar y de participar en su compra por un monto de 10,000 dólares estadounidenses. Estos delitos conllevan penas de hasta 25 años de prisión.

Otra Acusada que Comparecerá en Sídney

Además, una tercera mujer, Janai Safar, de 32 años, también enfrenta cargos similares y se espera que se presente en la corte de Sídney, acusada de ingresar a una zona de conflicto y unirse a una organización terrorista.

Procedimientos Judiciales Recientes

El juez principal, Lisa Hannan, se ocupó de la audiencia del viernes, donde Kawsar y Zeinab solicitaron libertad bajo fianza, una solicitud que se discutirá nuevamente el lunes. La fuerza policial anticipa oponerse a su liberación.

Contexto de la Acusación

La policía alega que las mujeres viajaron a Siria en 2014 con su familia, y se espera que la corte escuche un resumen de las acusaciones significativas el lunes, las cuales incluirán testimonios de la mujer supuestamente esclavizada.

Reacciones y Desarrollo del Caso

Un pequeño grupo de simpatizantes estaba presente en la corte, incluido un hermano de Kawsar. Este caso ha atraído una atención considerable y plantea serias inquietudes sobre las actividades de los ciudadanos australianos en zonas de conflicto.

Seguimiento de Otros Casos Relacionados

Zahra Ahmad, la hija mayor de Kawsar, no fue arrestada y llegó con ocho niños a su regreso. La situación es parte de una investigación más amplia sobre los australianos que regresan de áreas de conflicto, que comenzó formalmente en 2015.

Declaraciones de las Autoridades

El comisionado asistente de la AFP, Stephen Nutt, destacó que se está llevando a cabo una investigación meticulosa sobre los australianos que han viajado a zonas declaradas en conflicto. El objetivo es asegurar que aquellos acusados de delitos graves sean llevados ante los tribunales.