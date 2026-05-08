Desaparece un argentino en España tras dejar su camioneta en un taller

Buscan a un Argentino Desaparecido en Valencia: Su Familia Está Desesperada

Un argentino de 52 años, Gracián Scalco, desapareció en Valencia tras llevar su camioneta a un taller mecánico. Su familia, que se mudó desde Canning recientemente, está intranquila y busca respuestas sobre su paradero.

La Guardia Civil española está intensificando la búsqueda de Gracián Scalco, un hombre oriundo de Argentina que se desvaneció el pasado martes en el municipio de l’Eliana, provincia de Valencia. Scalco, que se estableció en España junto a su familia en diciembre, dejó su hogar para llevar su camioneta a un taller mecánico ubicado en la calle Jaume Ferran.

Últimos Vistos y Alertas El hijo de Scalco relató a Levante-EMV que la última vez que lo vio fue alrededor de las 11:30 horas del 5 de mayo. «Me hizo una seña indicando que estaba todo bien», confirmó el joven. Sin embargo, tras dos horas sin noticias de su padre, la preocupación creció rápidamente.

Desarrollo de la Búsqueda Con el tiempo transcurriendo y múltiples intentos de contacto fallidos, la familia se dirigió al taller mecánico. Allí encontraron la camioneta con todas sus pertenencias dentro, pero sin pistas sobre el paradero de Scalco. El responsable del taller no pudo aportar información sobre lo sucedido, lo que ha añadido más intriga al caso.

Operativos en Marcha Tras presentar la denuncia, se activó un amplio operativo de búsqueda que incluye el uso de perros especializados, drones y helicópteros. Además, patrullas están registrando diversas zonas en busca de pistas que puedan llevar a su localización.

Incertidumbre y Preocupación Familiar La familia de Scalco vive una situación de angustia total, ya que no encuentran motivos que expliquen su desaparición. “Es una persona sana, sin problemas ni enfermedades”, afirmó su hijo, reflejando la preocupación de quienes lo conocen.