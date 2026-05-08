Aumento de Alquileres en CABA: Más Oferta, Menos Temporarios y Salarios en Apuros

El sector inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires está en plena metamorfosis, influenciado por el crecimiento de la oferta y una notable desaceleración en los precios de los alquileres, en medio de un escenario inflacionario complicado.

Según Alejandro Braña, del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario, los datos del primer cuatrimestre de 2026 reflejan un panorama “positivo”, aunque claramente afectado por la situación económica general. “Los ingresos de las familias han quedado rezagados ante la inflación”, afirmó el corredor, enfatizando que esta pérdida de poder adquisitivo impacta de lleno en la capacidad de pago de los alquileres, uno de los gastos más significativos de los hogares.

Alquileres Ajustados por Debajo de la Inflación

Braña destacó que desde la derogación de la ley de alquileres a finales de 2023, los valores de los alquileres se han ajustado en un 32% por debajo de la inflación. Esto ha generado un respiro para muchas familias, aunque todavía enfrentan dificultades económicas.

Aumento en la Oferta y Negociaciones de Precios

Durante el primer cuatrimestre, los precios de publicación de propiedades se incrementaron en torno al 12%, alineándose con la inflación. Sin embargo, las cifras finales son a menudo significativamente más bajas. “Es habitual que los propietarios reduzcan sus precios entre un 5% y un 20% para atraer inquilinos”, explicó Braña. Además, muchas propiedades pueden estar en el mercado durante meses, esperando por inquilinos con un buen perfil crediticio.

A su vez, se ha observado un notable descenso en el alquiler de propiedades temporarias, que habían ganado protagonismo tras la pandemia. “Hoy el mercado de alquileres temporarios se ha desplomado”, puntualizó. Este segmento, que representaba más del 80% del mercado, ahora se sitúa entre el 23% y 25%. Este cambio ha permitido que más propiedades regresen al mercado tradicional, facilitando el alquiler permanente especialmente con la llegada de estudiantes y trabajadores a la capital.

Desafíos en el Sector Comercial

El análisis de Braña también abarcó el segmento comercial, donde se ha notado un aumento significativo en la cantidad de locales vacíos, con un incremento del 35%. Sin embargo, algunos rubros, como los galpones logísticos, mantienen una alta demanda.

Este fenómeno está estrechamente relacionado con la caída del consumo y el cambio en las tendencias de compra de los consumidores. “Hoy todo es online y rápido”, comentó Braña, subrayando que la afluencia a los comercios físicos ha disminuido considerablemente.