Manuel Adorni: La cascada, su intimidad y un adelanto literario que incomodó a la televisión

La Controversia de la Cascada: Manuel Adorni Habla de su Privacidad

Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete, defendió su decisión de construir una cascada en su hogar, calificándola como un aspecto de su intimidad personal. Esta declaración surgió después de que el contratista Matías Tabar revelara detalles sobre las obras realizadas en su propiedad.

Paréntesis Polémico en la Entrevista En una reciente entrevista con el canal de YouTube Neura, Adorni brindó su perspectiva sobre la construcción de la cascada, subrayando que se trata de una decisión que forma parte de su vida privada. “Es parte de mi intimidad, lo que tengo y no tengo”, expresó con reservas ante el entrevistador Alejandro Fantino.

Detalles Financieros Reveladores El contratista Tabar, en su comparecencia ante la Justicia, destacó que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el exclusivo barrio Indio Cuá. La cascada, que ha generado tanto revuelo, tuvo un costo de 3.000 dólares y fue parte de una obra que duró entre siete y nueve meses.

Una Vida “Normal” a Pesar de la Controversia A pesar de las críticas, Adorni expresó su deseo de continuar con una vida normal, realizando afirmaciones sobre su estilo de vida: “Voy a seguir usando la casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida normal como la que tenía”. En medio de la controversia, el funcionario aseguró que saldrá fortalecido de la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito, afirmando que “de esto salgo mejor, sin dudas”.

Expectativas Literarias y Críticas a los Medios Adorni también mencionó su intención de publicar varios libros, comenzando con uno que había planeado escribir originalmente para 2025. Además, no dudó en criticar a un conductor de noticias que, según él, actuó de manera desleal al expresar su descontento por uno de sus viajes.