Crisis en la Pesca Costera: Escasez de Combustible y Barcos Inactivos Apuestan al Sector

La pesca costera en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes, donde el aumento del combustible y condiciones adversas amenazan la viabilidad del sector.

La pesca costera vive un momento crítico, marcado por recientes incrementos en los costos de operación. Enrique Mauricio Di Costanzo, líder del sector, advirtió que un aumento del 5% en el combustible ha dejado a muchas embarcaciones en una situación económica insostenible. “Nuestro capital de trabajo está completamente arruinado. No hay forma de sostener esta actividad”, afirmó.

Aumento de Costos Operativos

El combustible se ha convertido en un peso importante, representando cerca del 50% del costo de cada marea, y superando el 60% en situaciones complicadas como mal tiempo. Di Costanzo explicó que los armadores enfrentan un dilema financiero: «Quien tiene efectivo sale a pescar, pero otros deben esperar a cobrar».

Impacto de las Condiciones Climáticas

Además de los costos, un reciente temporal obligó a muchos barcos a regresar con cargas incompletas, afectando aún más la rentabilidad. “El pescado que traen no cubre ni el gasto del combustible”, aseguró el dirigente.

Más Allá de la Flota Costera

Este problema no sólo afecta a la flota costera, sino que también impacta a buques dedicados a otras especies, como el calamar, que enfrentan precios a la baja. Las empresas del sector buscan mantener su actividad al mismo tiempo que demandan apoyo del gobierno nacional.

Reclamos Urgentes al Gobierno

Entre las demandas se destaca la necesidad de reducción de impuestos y otros alivios financieros. “Es imposible continuar como estamos; nuestro trabajo se traduce en empleo, pero la situación es insostenible”, comentó Di Costanzo.

Caída del Consumo Interno

La crisis se agrava por la disminución del consumo interno, lo que ha llevado a que especies como la pescadilla pierdan rentabilidad. La flota se ha visto forzada a concentrarse en la pesca de corvina, orientada principalmente a la exportación. “El mercado interno está tan deprimido que resulta inviable pescar algunas especies”, concluyó Di Costanzo, reflejando el descalabro de toda la cadena pesquera.