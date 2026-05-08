Manuel Adorni se enfrenta a Alejandro Fantino en medio del escándalo: ‘No me arrepiento de nada’

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresó con firmeza en una reciente entrevista con Alejandro Fantino, abordando los rumores e investigaciones que lo involucran. Aseguró que está listo para hablar con más detalle una vez que la justicia finalice sus indagaciones.

En medio de una creciente polémica por supuestas irregularidades, Manuel Adorni hizo declaraciones contundentes en un encuentro con el periodista Alejandro Fantino. “No me arrepiento de mis decisiones”, afirmó, resaltando su compromiso con el proceso judicial. “La Justicia va a aclarar todo. Ahí sí voy a hablar”, agregó, prometiendo, además, que lo hará en profundidad.

El papel de la familia en tiempos difíciles

Durante la charla, Fantino indagó sobre cómo afecta la crisis a su entorno familiar. Adorni admitió el sufrimiento de su pareja e hijos, afirmando: “Daría mi vida para que ellos no sufran”. También se refirió a la presión mediática, que considera dañina para sus hijos cuando son acosados por cámaras en situaciones cotidianas.

Defensa ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito

Cuando el periodista lo cuestionó sobre la falta de respuestas concretas frente a las acusaciones, Adorni reiteró que su posición es limitada por la investigación en curso. “No puedo hablar ahora sin que se malinterprete mi intención. No voy a obstruir la justicia”, señaló, enfatizando que prefiere enfrentar la “carnicería mediática” que requiere tiempo para aclararse.

Apoyo de Javier Milei y valores personales

Adorni también agradeció a Milei por su apoyo incondicional: “Me impacta el respaldo que me da desde lo humano y lo espiritual”, mencionó en su defensa del presidente. Se mostró confiado en que la justicia esclarezca su situación: “No soy de la vieja política, nunca interferiría en asuntos judiciales”.

Planes futuros tras la resolución de la investigación

Al indagar sobre lo que pasará si es declarado inocente, Adorni se mostró firme: “No soy vengativo, pero actuaré de manera justa. Hablaré y actuaré contra quienes cruzaron la línea”.

El regreso a la vida privada y proyectos personales

A pesar de su actual rol, el funcionario manifestó su deseo de cambiar de rumbo y escribir varios libros, incluyendo uno sobre su experiencia en el gobierno. Reveló un episodio relacionado con un conocido conductor que estuvo a punto de viajar con él, lo que aseguró podría ser parte de su narrativa futura.