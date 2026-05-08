Oncativo en Crisis: Acusan Venta Ilegal de Terrenos Públicos

La controversia en Oncativo se intensifica a raíz de acusaciones de irregularidades en la venta de terrenos municipales, lo que ha encendido un debate político entre los concejales de la ciudad.

El gobierno de Oncativo ha respondido rápidamente a denuncias de la oposición respecto a la venta de terrenos públicos. La concejal Marina Daniela Prenna ha señalado inconvenientes en los procedimientos, especialmente la falta de licitación y la ausencia de autorización del Concejo Deliberante, así como la falta de transparencia en el manejo de los fondos recaudados.

Prenna argumenta que algunas transacciones podrían haber favorecido a individuos específicos a través de planes de pago sin intereses. También cuestionó el control administrativo relacionado con las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por la gestión municipal.

Defensa del Oficialismo

Ante estas acusaciones, el concejal oficialista Julián Mozzoni ha defendido la legalidad de las operaciones, afirmando que “no se está haciendo nada ilegal”. Según explica, la controversia surgió de un proyecto que busca la venta de un lote a una médica que se encuentra realizando su residencia en el hospital local.

“Tenemos una decisión política de pensar en la gente y en lo mejor para Oncativo”, subrayó Mozzoni. Detalló que la operación incluye condiciones sobre el uso del terreno y la forma de pago, asegurando transparencia en el proceso: “Se elabora un boleto de compra-venta que especifica cómo y cuándo se pagará, además de qué destino tendrá el dinero recaudado”, añadió.

Impulsando la Residencia de Profesionales

Mozzoni destacó que el propósito es facilitar que profesionales de la salud se establezcan en la ciudad. “La idea es que al hacer una vivienda, esta médica elija vivir en Oncativo”, indicó.

Disponibilidad de Lotes para los Vecinos

En respuesta a las críticas sobre la falta de licitación, Mozzoni aseguró que existen otros terrenos disponibles para cualquier vecino interesado. “Contamos con 10 lotes desafectados a disposición de quienes quieran adquirirlos. Hasta ahora, nadie ha expresado interés”, afirmó.

El concejal concluyó enfatizando que, aunque se trate de una operación privada, eso no implica que sea ilegal o dañina para el municipio, y expresó su confianza en poder demostrarlo.