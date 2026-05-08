Pampa Energía incrementa 48% en resultados operativos y lanza inversiones millonarias en Vaca Muerta

Pampa Energía inicia el 2026 a toda velocidad, marcando un nuevo hito en el sector energético argentino con un asombroso crecimiento en sus resultados operativos.

Pampa Energía, la principal compañía energética nacional, presentó este jueves sus resultados del primer trimestre, destacando un impresionante aumento del 48% en sus resultados operativos, alcanzando los USD 325 millones. Este notable avance se atribuye al impulso de su proyecto de shale oil en Rincón de Aranda y a la estabilización de precios en el sector de generación eléctrica, lo que permitió a la firma reportar una facturación total de USD 573 millones en los primeros tres meses del año.

Aprovechando Nuevas Oportunidades en el Mercado

La estrategia de Pampa se centra en capitalizar las oportunidades que ofrece la desregulación del mercado para monetizar sus reservas. «Rincón de Aranda es nuestra inversión más significativa en un solo proyecto hasta la fecha», afirmó Gustavo Mariani, CEO de la empresa. Actualmente, el yacimiento supera los 24 mil barriles diarios, con la ambición de alcanzar los 45 mil barriles en el futuro, requerirá una inversión de USD 770 millones solo este año.

Inversiones Estratégicas y Nuevos Proyectos

La compañía, bajo la dirección de Marcelo Midlin, ha presentado solicitudes para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar dos proyectos clave. El primero incluirá una inversión de USD 4.500 millones en nuevos pozos y la infraestructura necesaria en Vaca Muerta.

El segundo proyecto, actualmente en evaluación, propone la construcción de una planta de urea con un costo estimado de USD 2.400 millones, destinada a exportar y maximizar el uso de excedentes de gas natural a partir de 2030.

Resultados Sólidos en Generación Eléctrica

En el área de generación, los números también son alentadores, con una rentabilidad operativa de USD 144 millones (+11% interanual). La clave de este rendimiento reside en la eficiencia de los ciclos combinados, que se benefician de su integración con la producción interna de gas. Además, la firma ha asegurado participación en la expansión del Gasoducto Perito Moreno, con una asignación de 3,2 millones de m³ diarios por los próximos 35 años.

Financiación y Perspectivas de Crecimiento

Para respaldar su expansión, la empresa realizó en marzo una colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por USD 200 millones. Lo más sorprendente para los analistas fue la tasa lograda del 5,49% anual, con vencimiento en abril de 2029. La oferta recibida superó los USD 425 millones, lo que refuerza el interés en la compañía.

Este movimiento se suma a la emisión de un bono internacional a 12 años en noviembre de 2025, que ayudó a extender el perfil de vencimientos a un promedio de ocho años.

Con reservas que ya alcanzan los 10 años y un aumento del 17% interanual en la producción de gas, Pampa Energía se posiciona para aumentar sus exportaciones en el sector.