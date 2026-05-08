Graciela Camaño desafía a Milei en ‘QR!’ por respaldar a Adorni ante las denuncias

En una contundente intervención en el programa QR! de Canal E, la exdiputada y exministra de Trabajo, Graciela Camaño, arremetió contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, a quien calificó de "nuevo rico". Las declaraciones coinciden con el creciente descontento público y las investigaciones sobre su patrimonio.

Durante su conversación con Pablo Caruso, Camaño no se guardó nada y señaló que Adorni ha estado involucrado en una “transformación patrimonial” que no ha logrado justificar. Para ella, esta situación pone de manifiesto la “ineficiencia” del funcionario en su puesto clave dentro del Gobierno.

“El jefe de Gabinete muestra una falta de profesionalidad en el manejo de su situación patrimonial”, afirmó, subrayando la importancia del cargo que ocupa y la necesidad de que las respuestas sean adecuadas y serias.

Camaño: “Un desafío a la autoridad de Milei”

En un análisis más profundo, Camaño consideró que la persistencia de Javier Milei al respaldar a Adorni, a pesar de la presión política y mediática, es un reflejo de cómo interpreta las denuncias. “Milei lo ve como un desafío a su autoridad”, aseguró.

Camaño, también defendió la labor de los periodistas, enfatizando que “la información que se presenta proviene de investigaciones judiciales, no de operaciones políticas”.

Críticas a la condición de los periodistas en Casa Rosada

La exministra no dudó en criticar al Gobierno por las restricciones impuestas a los periodistas en Casa Rosada, describiéndolo como “un escándalo internacional” y exigiendo un trato más humano y digno.

Además, relacionó las restricciones como parte de una estrategia oficial para deslegitimar las denuncias sobre Adorni. “Tienen a los periodistas encerrados y controlados de manera exagerada”, enfatizó.

Camaño también expresó su preocupación por la falta de acción en el Congreso, señalando que el jefes de Gabinete sí puede ser sometido a una moción de censura que aún no ha sido planteada.

Un golpe al discurso oficial contra la corrupción

Por último, Camaño destacó cómo el caso Adorni impacta negativamente en la narrativa del Gobierno sobre la lucha contra la corrupción. “El discurso de pelear contra la casta corrupta se está desmoronando por culpa de Adorni”, concluyó.