Hot Sale 2026: Consejos para Evitar Estafas en Compras Online

La edición anual más esperada de compras en línea se acerca, y con ella, la oportunidad de acceder a increíbles descuentos. Del 11 al 13 de mayo, el Hot Sale 2026 promete ser un evento inolvidable para los consumidores argentinos.

Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), subrayó que el Hot Sale se ha consolidado como una ventana clave para acceder a descuentos auténticos y opciones de pago que no están disponibles en otros canales.

Este año, el evento contará con la participación de más de 800 empresas, de las cuales el 48% son pequeñas y medianas empresas. Cada marca está obligada a ofrecer, al menos, un 5% de descuento o una reducción del 10% sobre el precio original, junto con opciones de financiación que incluyen tres o más cuotas sin interés. En la edición anterior, se registró un descuento promedio del 30%.

Consejos Esenciales para Evitar Fraudes

Navega en Sitios Auténticos

CACE recomienda ingresar a las tiendas solo a través de la página oficial del Hot Sale para asegurar que se navegue en plataformas legítimas y evitar fraudes en línea.

Verifica la Seguridad del Sitio

Antes de realizar un pago, es crucial asegurarse de que la página sea segura. La dirección debe iniciar con “https” y contar con un ícono de candado en la barra de navegación, garantizando que tus datos personales estén protegidos.

Investiga la Reputación de la Tienda

Revise siempre la información de contacto del vendedor, que debe incluir dirección física, número de teléfono y políticas claras de cambios y devoluciones. Si faltan datos o parecen confusos, es mejor desconfiar.

Escribe la URL Directamente

Evita hacer clic en enlaces enviados por correos electrónicos o de terceros. Es más seguro escribir la dirección directamente en el navegador para prevenir el acceso a páginas fraudulentas.

Proporciona Solo Información Necesaria

Comparte solo los datos necesarios para completar la compra. Si un sitio solicita información adicional, desconfía y no continúes con la transacción.

Guarda Todos los Comprobantes

Mantén un registro de todas las operaciones: facturas, términos legales y correos relacionados pueden ser vitales ante cualquier inconveniente posterior. Se recomienda conservar esta documentación hasta que finalice la garantía del producto.

¿Qué Hacer en Caso de Problemas?

Si enfrentas dificultades con una compra, puedes presentar un reclamo ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Es importante contar con toda la documentación relacionada con la compra, como facturas y contratos.