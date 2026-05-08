Estrellas en Corrientes: Una novia, un productor enamorado y risas a la vista

El esperado debut de "Secreto en la Montaña", la adaptación teatral de la aclamada película de Ang Lee, tuvo lugar este jueves en el Multiteatro. Con la participación de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los roles protagónicos, la noche fue un éxito rotundo.

Una Noche Inolvidable en el Multiteatro

Este jueves, el aire se llenó de emoción en el Multiteatro con el estreno de «Secreto en la Montaña». La adaptación teatral de la exitosa película, dirigida por Javier Daulte y producida por Adrián Suar, reunió a un destacado elenco y a una multitud de personalidades del espectáculo.

Protagonistas que Brillaron en el Escenario

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe cautivaron al público con sus interpretaciones, mientras que el ambiente festivo se hizo presente con la asistencia de numerosas celebridades que disfrutaron de la función.

Invitados Especiales

Entre los asistentes, se destacó la presencia de Débora Nishimoto, pareja de Lamothe, quien llegó con un estilo acorde a la ocasión y el clima. Además, Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita Ardohain, también hizo acto de presencia acompañado de su novia.

Momentos de Celebración y Aplausos

El entusiasmo en la sala fue palpable, con ovaciones que resonaron al finalizar la representación. El público no escatimó en aplausos, agradeciendo al elenco por una noche mágica llena de emociones.

Nuevas Producciones en el Horizonte

La emoción del teatro en Argentina no se detiene aquí. El miércoles también se llevó a cabo el estreno de «Berlín, Berlín», una comedia que ha cautivado por su ingenioso guion y su ritmo vertiginoso, prometiendo más sorpresas en el panorama teatral.

Un Encuentro de Estrellas

La gala ofreció un crisol de celebridades, desde Valeria Lynch hasta Lizy Tagliani, quienes compartieron risas y fotos en la alfombra roja. Cada uno de ellos, con su propio estilo y carisma, contribuyó a la luminousidad de la noche.

Reflejos de la Cultura Teatral Argentina

«Secreto en la Montaña» es más que una obra; es una celebración del talento argentino y un recordatorio de la vitalidad del teatro en el país. Sin duda, una noche para recordar, marcada por el arte, el amor y la pasión por la actuación.