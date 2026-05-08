Calor Extremo Amenaza el Mayor Ritual Religioso del Mundo

El Hajj, la mayor concentración religiosa del mundo, enfrenta nuevos riesgos por el incremento de temperaturas y humedad. Un reciente estudio revela que las condiciones extremas están poniendo en peligro la salud de los peregrinos, incluso de aquellos en buen estado físico.

Impacto del Clima en la Peregrinación

Investigadores de la Unión Europea de Geociencias han analizado las condiciones climáticas durante el Hajj de 2024, que reunió a millones de fieles en La Meca, Arabia Saudita. El estudio se enfoca en como la combinación de temperaturas altas y humedad pueden causar un estrés térmico significativo para el cuerpo humano.

Un Balance Terrible: 1.300 Muertes por Calor Extremo

Durante los cinco días del evento, se reportaron alrededor de 1.300 muertes relacionadas con el calor extremo. Las temperaturas alcanzaron niveles superiores a los 50 grados, con episodios prolongados de condiciones que amenazaban la supervivencia. “Este no es un fenómeno aislado, sino que se repitió múltiples veces a lo largo de cada jornada”, afirman los expertos.

Cambio Climático y la Salud de los Peregrinos

El 17 de junio de 2024 marcó un día crítico, donde la mezcla de calor y humedad rebasó los límites de supervivencia durante aproximadamente cuatro horas. Este exceso de calor hace difícil que el cuerpo mantenga una temperatura segura a través de la transpiración, convirtiendo la exposición al sol en un riesgo mortal.

Rituales Sacerdotales en Riesgo

El Hajj, uno de los cinco pilares del islam, es obligatorio para cada musulmán que tenga la capacidad. Cada año, millones de personas participan en esta peregrinación que incluye rituales al aire libre, como la circunvalación de la Kaaba y la oración en el Monte Arafat. Estas actividades requieren largas horas bajo un sol abrasador, lo que intensifica los peligros con el aumento de las temperaturas globales.

El día más crítico, el Día de Arafat, exige que los peregrinos permanezcan en un área sin sombra, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir golpes de calor.

Adaptaciones Limitadas Ante la Amenaza Climática

Las autoridades saudíes han iniciado diversas adaptaciones para mitigar riesgos, como trasladar algunas ceremonias a espacios interiores y construir refugios en Mina. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque valiosos, son insuficientes si el calentamiento global persiste.

Una Mirada Hacia el Futuro del Hajj

Con el calendario islámico variando, en las próximas décadas el Hajj podría coincidir con períodos menos calurosos. Sin embargo, tras 2050, las peregrinaciones volverán a coincidir con los meses más cálidos, lo que podría aumentar aún más los peligros. Expertos advierten que el cambio climático impacta no solo el medio ambiente, sino también prácticas religiosas y la salud de participes internacionales.

Reflexiones Finales

El análisis concluye que el cambio climático representa una amenaza inmediata y creciente para el Hajj, uno de los viajes más sagrados y exigentes del mundo. El desafío es real y requiere atención urgente para proteger la salud de los peregrinos que participan en este rito fundamental del islam.