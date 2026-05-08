Lionel Fernández advierte: «El cepo cambiario te impide explorar nuevos destinos»

La reciente actualización de Fitch respecto a la calificación de la deuda argentina refleja un cambio significativo en la percepción de riesgo del país, abriendo así un nuevo capítulo en su relación con los mercados internacionales y el Fondo Monetario Internacional.

La agencia de calificación Fitch ha elevado la nota de Argentina de «CCC+» a «BB-«, lo que indica menos riesgo de incumplimiento, según el economista Lionel Fernández. Esta mejora, sin embargo, no implica una plena recuperación de la confianza por parte de los grandes fondos internacionales, quienes siguen cautelosos ante la situación económica del país.

Desafíos y Oportunidades en el Mercado Financiero

A pesar del cambio positivo, Fernández alerta que el cepo cambiario sigue siendo una barrera que dificulta un mayor ingreso de inversiones. “Con el cepo cambiario, es complicado atraer nuevos capitales”, afirmó, remarcando la necesidad de cambios en esta política.

En su entrevista, Fernández se refirió también al próximo desembolso del FMI, que se espera tras la aprobación de una nueva revisión del acuerdo, y destacó que Argentina sigue siendo el mayor deudor del organismo internacional. “El dinero que llegue será principalmente para enfrentar los compromisos con el Fondo”, enfatizó.

Impulso al Crédito a PYMEs

En un contexto de desaceleración, el Banco Nación lanzó recientemente un bono corporativo, un hecho histórico que no ocurría desde hace 30 años. Este movimiento busca fomentar el crédito hacia pequeñas y medianas empresas, que son vitales para la economía local.

Preocupaciones por el Empleo y las PYMEs

Fernández destacó el crítico estado del comercio y la industria, muchas de las cuales están enfrentando cierres y despidos masivos. “Las pymes son el motor del empleo en Argentina”, aseguró, enfatizando la importancia de estas empresas en la estructura laboral del país.

Además, mencionó que el crecimiento económico actual es desigual, beneficiando principalmente a sectores como la energía y la minería, mientras que otras áreas siguen estancadas. Este fenómeno resalta la necesidad de que el Gobierno implemente estrategias que traduzcan los indicadores económicos positivos en mejoras tangibles para la población, en aspectos como el consumo y la generación de empleo.