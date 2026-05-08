Popa: La ballena que conecta la Patagonia Azul con la Antártida en un tiempo récord

La ballena jorobada «Popa» ha realizado un sorprendente recorrido de 2.500 kilómetros en solo dos semanas, un evento que marca un nuevo hito en la investigación científica.

Esta extraordinaria ballena fue marcada por la Fundación Rewilding Argentina en el Parque Provincial Patagonia Azul, Chubut. Gracias a un dispositivo de seguimiento satelital, los investigadores han podido rastrear su asombroso desplazamiento desde las costas argentinas hacia las heladas aguas del sur, proporcionando valiosa información sobre las rutas migratorias y las áreas de alimentación de estos cetáceos.

Un Viaje Sorprendente hacia el Sur

Popa pasó casi un mes en las zonas de Patagonia Azul y Rocas Coloradas, fundamentales para su alimentación. A finales de febrero de 2026, inició un nado continuo hacia las Islas Orcadas del Sur, alcanzando su destino en tiempo récord. Según los datos satelitales, la ballena mantuvo un rumbo fijo sin detenerse a alimentarse, sugiriendo la existencia de una ruta migratoria costera que hasta ahora no había sido estudiada con tal precisión.

Un Registro Único de Movimientos

Desde el inicio del programa de monitoreo en 2021, los científicos han identificado a más de 230 ballenas jorobadas a través de la fotoidentificación de sus colas, que actúan como huellas digitales para rastrear sus movimientos. Este catálogo ha revelado coincidencias de ejemplares desde Brasil hasta la Antártida y el Canal Beagle, demostrando que el litoral atlántico argentino es un importante refugio para estas criaturas.

Desafíos en el Camino de Popa

A pesar de su increíble hazaña, el viaje de Popa también ha generado preocupaciones entre los conservacionistas. La región seleccionada para alimentarse en las Islas Orcadas coincide con áreas de intenso esfuerzo pesquero para el krill, lo que puede poner en peligro el equilibrio del ecosistema marino. Los grandes barcos pesqueros están compitiendo por el mismo recurso que sustenta a muchas especies de aves marinas y cetáceos, incluyendo a Popa.

La Necesidad de Protección del Ecosistema

Los expertos advierten que la sobreexplotación del krill podría amenazar a las poblaciones de ballenas que dependen de este crustáceo para su supervivencia. «Este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer las políticas de protección en el corredor marino que une la Patagonia con la Antártida», afirmaron los investigadores. La historia de Popa no solo destaca la capacidad física de la especie, sino también su vulnerabilidad ante las amenazas humanas.