Mujer pierde una pierna al ser atropellada por un colectivo en el centro de Córdoba

Una mañana trágica se vivió en Barrio Güemes, Córdoba, cuando una mujer sufrió una severa amputación en una de sus piernas tras ser atropellada por un colectivo de la empresa SiBus. El accidente ocurrió cerca de las 9:30 en la esquina de calle Belgrano, un área caracterizada por un intenso flujo de peatones y vehículos.

Las primeras versiones sobre el incidente indican que la mujer estaba descendiendo por la puerta trasera del colectivo. En un giro inesperado de los acontecimientos, el conductor habría reanudado la marcha antes de que ella pudiera descender completamente, provocando que la mujer cayera a la calzada. Las ruedas del vehículo le pasaron por encima, causando heridas críticas.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron a la víctima con una fractura expuesta en una de sus piernas. La situación exigió su traslado inmediato a un centro médico.

En el hospital, los médicos, lamentablemente, confirmaron que la gravedad de las lesiones obligó a realizar una amputación de su pierna para salvar su vida.

Investigación en curso

Tras el accidente, la Policía de Córdoba implementó un operativo en la zona, bloqueando parcialmente el tránsito para facilitar el trabajo de los peritos de accidentología vial. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y la justicia se encuentra investigando las circunstancias que rodearon este lamentable hecho, así como la posible responsabilidad del conductor del colectivo.