Aldo Abram: ‘Argentina, uno de los países más cerrados del mundo’

La reciente emisión de un bono por 500 millones de dólares por parte de la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de casi 7%, ha desatado un nuevo debate sobre el acceso al financiamiento internacional, en un contexto económico incierto.

El economista Aldo Abram calificó esta emisión como una señal positiva, indicando además que se logró una de las tasas más bajas en la historia de la ciudad, lo que refleja una mejor percepción del riesgo argentino. No obstante, también advirtió que las tensiones globales han obstaculizado la recuperación económica que se había comenzado a vislumbrar.

“La guerra ha incrementado la inestabilidad internacional y la subida del petróleo ha generado que los inversores se muestren reticentes a apostar por un país con riesgo”, destacó Abram.

Impacto del conflicto internacional en la economía local

Respecto al acceso al crédito externo, el economista subrayó su relevancia para impulsar la actividad económica en el país. “Incrementar el financiamiento y contar con tasas más suaves significa más acceso a créditos en el mercado doméstico, lo cual favorece el consumo y la inversión”, indicó.

Inflación y el precio del petróleo

Abram también analizó la relación entre los precios internacionales del petróleo y la inflación en Argentina, afirmando que se ha comenzado a notar una desaceleración. “Esperamos que la inflación haya descendido a 2,4% en abril, con posibilidades de bajar del 2% en el segundo semestre”, predijo.

Sin embargo, el sector agropecuario ha sentido un fuerte impacto por el aumento de los combustibles derivado del conflicto global. “Es claramente un sector perjudicado por la guerra”, expresó Abram, aludiendo a cómo los costos logísticos y energéticos han afectado toda la cadena productiva y, en consecuencia, a los consumidores finales.

Las críticas sobre la apertura económica

En una parte destacada de la discusión, Abram abordó la apertura de importaciones y el estado de la competitividad de la industria local. Rechazó acusaciones sobre una apertura “demasiado rápida” de la economía argentina. “Decir que hemos abierto demasiado rápido es un sinsentido; seguimos siendo uno de los países más cerrados del mundo”, argumentó.

Simultáneamente, criticó a aquellos sectores industriales que piden más protecciones estatales. “Durante años, hemos pagado hasta tres veces más por productos que en el exterior”, sentenció, sugiriendo que muchas empresas, a pesar de estar resguardadas, no han logrado mejorar su competitividad.

“Para prosperar, es fundamental generar valor para los demás”, concluyó Abram, dejando entrever la necesidad de un cambio de enfoque en la estrategia comercial argentina.