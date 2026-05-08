Alertan sobre la Crisis Social: La Iglesia y los Intendentes Peronistas se Unen

El panorama social en la provincia de Buenos Aires es cada vez más alarmante, y la Iglesia Católica se ha convertido en una voz crucial que complementa la preocupación de los líderes peronistas.

La crisis económica y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires ha llevado a una reunión clave entre intendentes peronistas y autoridades religiosas, donde se discutió la creciente necesidad de asistencia social y la falta de recursos. Esta situación crítica se agrava con el aumento de la demanda alimentaria en comunidades vulnerables.

Un Diagnóstico Preocupante

Durante este encuentro, que se desarrolló en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, los jefes comunales compartieron sus preocupaciones sobre el impacto de la pobreza y el desempleo. La caída del consumo ha acelerado una crisis que muchos ya consideran inminente.

El Rol de la Iglesia en la Crisis Social

A pesar de su tradicional reticencia a involucrarse directamente en cuestiones políticas, la Iglesia ha mostrado su interés en la situación actual, ampliando su compromiso al unirse a dirigentes políticos y sindicales. Monseñor Marcelo Colombo, acompañado por el Obispo de Quilmes, Carlos Tisera, estuvo presente, reflejando un esfuerzo conjunto para abordar este desafío.

Desafíos en los Municipios del Gran Buenos Aires

Los intendentes como Mariel Fernández (Moreno) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) expusieron la complejidad de mantener la asistencia social ante la merma de recursos. Los comedores y merenderos, que son esenciales para numerosas familias, están viendo un incremento significativo en su demanda.

La Fragilidad de la Clase Media y los Trabajadores

Los líderes locales señalaron que el ajuste económico anunciado por el gobierno está afectando no solo a los sectores más pobres, sino también a la clase media y trabajadores formales. La sensación de inestabilidad social se extiende, generando un clima de preocupación entre los ciudadanos que tradicionalmente apoyaron al gobierno actual.

El Impacto en la Actividad Económica

La situación es aún más compleja para el sector productivo, donde se reporta un aumento de cierres de pequeñas y medianas empresas. Esta caída en la actividad económica afecta directamente a los distritos que dependen del consumo local, amenazando la sustentabilidad de empleos informales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Un Aumento en la Demanda de Asistencia

Desde la Iglesia, se advierte que la necesidad de ayuda en parroquias y organizaciones comunitarias ha crecido de forma alarmante. Familias que anteriormente no necesitaban asistencia ahora buscan apoyo alimentario y básico, lo que subraya la gravedad de la crisis actual.

Mirando Hacia el Futuro

El consenso entre intendentes y representantes eclesiásticos es que la crisis social aún no ha alcanzado su pico más grave. Con la llegada del invierno, se prevé que las condiciones empeoren, lo que podría dar origen a tensiones en los barrios más vulnerables.

Ante esta realidad, los intendentes están buscando fortalecer la colaboración con organizaciones sociales y la iglesia para contener conflictos potenciales, un movimiento que resalta el valor de la cooperación en tiempos difíciles.