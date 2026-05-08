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Vigilia en Australia por la muerte de una niña de 5 años: Mira el video

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Conmoción en Australia: Homenaje a la Niña Kumanjayi

Vigílias de velas por la tragedia que sacudió al país

En un emotivo acto, comunidades de toda Australia se unieron en vigílias de velas para rendir tributo a una niña de 5 años cuya trágica muerte ha conmocionado al país.

La pequeña, conocida como Kumanjayi Little Baby en honor a las costumbres indígenas, fue encontrada sin vida la semana pasada tras un supuesto secuestro en los alrededores de Alice Springs.

Las ciudades, incluyendo Sidney y Alice Springs, se llenaron de luz y esperanza mientras la gente encendía velas y colocaba flores en su memoria. Este gesto conmovedor reflejó la profunda tristeza y el deseo de justicia de una nación que no puede olvidar lo sucedido.

En el marco de la investigación, un sospechoso ha sido acusado de asesinato, lo que ha desencadenado disturbios y protestas, entre ellas un motín frente a un hospital donde el acusado estaba recibiendo tratamiento. Este conflicto ha puesto de manifiesto la tensión social que la tragedia ha provocado en múltiples comunidades.

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