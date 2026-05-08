Julieta Oriolo: Canelones Deliciosos y Precios Amistosos en Palermo

La cocina italiana en Argentina no es solo una cuestión de recetas, es un fascinante viaje cultural que fusiona tradiciones y sabores únicos. A lo largo de los años, esta gastronomía ha ido adaptándose y transformándose, creando un sello propio en el país.

Una Herencia Culinaria en Transformación

Desde la llegada de tres millones de inmigrantes italianos entre los siglos XIX y XX, la gastronomía de Argentina ha estado marcada por su influencia. Con el tiempo, las recetas italianas fueron adaptándose a los ingredientes locales, creando una rica fusión de sabores.

Adaptaciones de la Cocina Italiana

Los hábitos culinarios se transformaron en respuesta a la disponibilidad de productos y al nuevo clima del continente. Así, la pasta se redefinió con trigo argentino, la pizza pasó por una evolución significativa, y platos como la boloñesa o la pascualina comenzaron a incorporar nuevos ingredientes como el morrón y el ajo.

La Cocina Ítalo-Argentina-Porteña

Este fenómeno ha dado lugar a lo que hoy conocemos como cocina ítalo-argentina, un estilo que, aunque puede parecer lejano al original, conserva los elementos fundamentales del ADN culinario italiano.

Desde Argentina al Corazón de Italia

En los últimos años, chefs argentinos han comenzado a redescubrir la auténtica cocina italiana, con un enfoque fresco y contemporáneo. Este regreso a las raíces ha resultado en platos que evocan una conexión genuina con la gastronomía de la península.

La Alacena: Un Viaje Culinario de la Mano de Julieta Oriolo

En 2014, la chef Julieta Oriolo y su socia, Mariana Bauza, fundaron La Alacena, un lugar donde la auténtica cocina italiana se transforma en platos confortables. Julieta ha logrado unir creatividad y tradición, dejando atrás los estigmas del modelo ítalo-argentino.

Una Oferta Gastronómica Varieté

En 2022, junto a Hernán Calliari, ampliaron su concepto hacia un almacén-trattoria que ofrece no solo comidas, sino también productos frescos de elaboración propia. Desde pastas y panes hasta quesos y dulces, cada ingrediente cuenta una historia.

Platos que Despiertan Emociones

La carta de La Alacena presenta 42 opciones que incluyen antipasti, ensaladas y postres. Un destacado es el arancini all’arrabbiata, donde el crujiente exterior encierra un delicioso corazón de arroz. O los niños envueltos de berenjena, que combinan ricota, tomate y pesto de albahaca.

Delicias en Cada Bocado

El canelone de ragú “blanco” se convierte en una experiencia culinaria inolvidable. No se puede dejar de mencionar el recomendado italian brunch para dos, culminando con un babà al rhum y crema chantilly, prueba de su dedicación a la cocina.

Un Servicio Excepcional

La atención en La Alacena es tan buena como su comida, ofreciendo un servicio amistoso que complementa la experiencia gastronómica. Sin duda, un lugar que invita a disfrutar cada plato mientras se aprecia la rica herencia de la cocina ítalo-argentina.