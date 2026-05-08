Impactante choque de camiones en la autopista: uno quedó en peligro de caer a la carretera

Impactante accidente en la Autopista Córdoba-Rosario: dos camiones involucrados

Un grave choque entre camiones conmociona la mañana en la autopista Córdoba-Rosario, dejando un herido y complicando el tráfico en la zona.

Este jueves, antes de las 7 a.m., un accidente espectacular tuvo lugar en la autopista Córdoba-Rosario, donde dos camiones colisionaron debido a condiciones resbaladizas provocadas por las inclemencias del tiempo. Uno de los vehículos, un camión Volkswagen de la empresa Battello, terminó colgado peligrosamente sobre sus ruedas, rompiendo el guardarrail cerca de la localidad de Pilar.

Detalles del accidente

El siniestro ocurrió cuando el camión de transporte de insumos, conducido por un hombre de 30 años, chocó por detrás a un camión Scania que transportaba columnas de cemento. Tras el impacto, el Volkswagen perdió el control y atravesó el guardarrail, quedando en una posición precaria sobre el cantero central, con riesgo de caer al nivel inferior de la Ruta 13.

Asistencia a los involucrados

Según las fuentes policiales, el conductor del camión Volkswagen sufrió un golpe intercostal izquierdo y fue atendido por el equipo médico en el lugar, mientras que el conductor del Scania resultó ileso.

Operativo de emergencia

Diversas unidades, incluyendo la Departamental Río Segundo, Policía Caminera y Bomberos, llegaron rápidamente a la escena para colaborar en la operación de rescate y remoción del camión colgado. En el lugar quedó esparcido un gran volumen de escombros que dificultó el tránsito.

Reapertura de la autopista

Los agentes de Tránsito trabajaron durante toda la mañana y recién por la tarde se pudieron liberar todos los carriles de la autopista, una vez que se retiraron los vehículos involucrados y se limpiaron los restos esparcidos.

Impacto en el tráfico

El accidente causó un embotellamiento significativo en la zona, obligando a los conductores a utilizar desvíos y caminos alternativos para evitar el área afectada.

La Policía de Córdoba confirmó la reapertura de la autopista a través de sus redes sociales, informando a los conductores sobre la situación en la ruta.